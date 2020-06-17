Kızkalesi'ndeki Kovid-19 tedbirleri incelendi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki turizm merkezi Kızkalesi'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler alındığını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki turizm merkezi Kızkalesi'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler alındığını belirtti.

Seçer, plajdaki incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin, Doğu Akdeniz'in önemli tatil bölgelerinden biri olduğunu ifade ederek, denize girilen noktalarda Kovid-19'a karşı sıkı denetim yapıldığını söyledi.

Ziyaretçilerin huzurlu bir tatil geçirmesi için çalıştıklarını aktaran Seçer, şöyle konuştu:

"Kızkalesi'ne girişte vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Sağlıklı bir tatil geçirmeleri için sosyal mesafeye uygun şezlonglar hazırladık. Ben de tedbirleri görmek, olası eksiklikleri gidermek için inceleme yaptım. Arkadaşlarımız dünya standartlarında düzenlemeler yapmış. Pandemi düzenlemesi aynı zamanda sahile renk ve disipline edilmiş güzellikler katmış. Geçmiş yıllarda sahilde oluşan renk ve şezlong karmaşası da ortadan kalkmış.

Seçer, Kızkalesi'nin, kentin "dünyaya açılan kapısı" konumunda olduğunu belirterek, "Kızkalesi sahilinde altın sarısı harika bir kumsal, sığ ve masmavi bir deniz var. Vatandaşlarımızın çoçuklarıyla çok rahat denize girebileceği ender kumsallardan biri." diye konuştu.

Turizm merkezinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi problemlerinin de giderilmesi için projeler hazırladıklarını aktaran Seçer, çalışmayı 2021 yılında tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Seçer'e ziyaretinde Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale de eşlik etti.

Kaynak: AA