Kızkalesi'nde Kolpa Rüzgarı Esti

Deniz, spor ve eğlencenin bir arada olduğu Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali'nin ikinci gününde Kolpa rüzgarı esti.



Mersin Valiliği himayesinde ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali, ikinci gününde de vatandaşlardan tam not aldı. Festivalin ikinci gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan ve binlerce vatandaş da alanda yerlerini aldı.



Kolpa grubunun seslendirdiği parçalar ile vatandaşlar hem duygulu hem de eğlenceli dakikalar geçirdi. Türk rock müziğinin güçlü seslerinden Kolpa, festival kapsamında sahne alarak, en sevilen şarkılarını dinleyiciler ile hep bir ağızdan söyledi. Grup, 'Gurur Benim Neyime', 'Beni Aşka İnandır', 'Nasıl Öğrendin Unutmayı' ve 'Böyle Ayrılık Olmaz' gibi şarkıları dinleyicilerle birlikte seslendirdi.Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen festivalde yerli ve yabancı halk dansları gösterileri sergilenirken, plaj voleybol müsabakaları festivalin ikinci gününde de devam etti. Aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da Kolpa konseri öncesinde seslendirdiği parçalar ile alanı dolduran vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.



Festival etkinlikleri arasında geçen yıllardan farklı olarak bu sene Mersin'in tarihi ve kültürünü temsil eden ögelerin İstanbul'dan gelen heykeltıraşlar tarafından yapılan kumdan heykel olarak yaptırılması festivale katılan yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Turistler ve festivale gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören heykeller arasında, Karacaoğlan, Şahmeran, Kleopatra ve Kleopatra Kapısı, Kızkalesi ve Yörük Göçü figürleri yer aldı. Yükseklikleri 4 buçuk metreyi bulan heykeller sadece su ve kumdan inşa edildi. Eserlerinin başlarında bekleyerek hem heykellerin inşasına devam eden hem de vatandaşları bilgilendiren heykeltıraşlar, heykellere gösterilen ilgiden de oldukça memnun olduklarını ifade etti.



İstanbul'dan Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali'ne gelerek Kleopatra ve Kleopatra Kapısı heykelini ortaya çıkaran heykeltıraş Aslı İrhan, "2006'dan beri heykellerle ilgileniyorum ve çalışmalarımı devam ettiriyorum. Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali kapsamında Mersin'e geldim, böyle bir çalışmanın parçası oldum ve son derece keyifli bir çalışma oldu. Burada Mersin'in değerleri ve Mersin ile ilgili çalışmalar yaptık. Ben de Tarsus'ta bulunan Kleopatra Kapısı ile yola çıktım. Eserim vatandaşlar tarafından da güzel ilgi görüyor" dedi.



Heykeltıraş Gamze Çetiz de, "Kızkalesi'nde Kızkalesi heykelini ortaya çıkarmak güzel ve çok keyifli. Çünkü tam karşımda ve resme ihtiyaç duymadan bakarak yapabiliyorum. Vatandaşlardan ilgi de çok fazla, özellikle nasıl yaptığımızı ve içerisine ne koyduğumuzu merak ediyorlar. Sadece su ve kum ile ortaya çıkardık bu heykelleri" şeklinde konuştu.



Festival için Kızkalesi'ne geldiğini ve kumdan heykelleri de çok beğendiğini belirten Bircan Acar ise "Festival için buraya geldim. Aynı zamanda bugün Kolpa da geliyor ve ben Kolpa'yı çok seviyorum. Onun için bugün buradayım ve kumdan heykelleri de çok beğendim. Uğraşmışlar ve çok güzel şeyler ortaya çıkarmışlar. Dışarıdan gelen turistler için de, burada yaşayan bizler için de değişik ve güzel bir etkinlik olmuş, ben çok memnunum" ifadelerini kullandı.



Konser sonrası Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu'ya çiçek, Kızkalesi maketi ve Türk Bayrağı hediye etti. - MERSİN