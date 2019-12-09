: Kızıyla tartışan öğrencilerden birini darbetmeye çalışan baba gözaltına alındı

09.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:28

Bursa'nın İznik ilçesinde kızıyla tartışan üç öğrenciden birini darbetmeye çalışan şüpheli, çevredekilerin araya girmesi üzerine uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alındı.

Ortaokul öğrencisi P.B. (13) ile başka bir okuldan 13 yaşlarındaki kız öğrenciler A.B, E.A. ve S.M, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kızı P.B'den olayı öğrenen babası E.B, öğrencilerden birini Çini El Sanatları Çarşısı'nda darbetmeye çalıştı. Zanlı, kızın yere düşmesinin ardından esnaf Sema Serin ve çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Kafeye alınan öğrenciye yeniden darp girişiminde bulunan şüpheliyi yine çevredekiler engelledi.

İhbar üzerine ekipler tarafından gözaltına alınan E.B, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İki kızının diğer üç öğrenci tarafından darbedildiğini öne süren E.B'nin, velilerinin çağrılması için okula gittiğinde müdürü bulamadığını, okuldan çıkarken de söz konusu kızlardan ikisiyle karşılaştığını, olayın nedenini sorunca kaçmaları üzerine peşlerinden gittiğini söylediği öğrenildi.

Çarşıdaki güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan esnaf Sema Serin, "Çay söylemek için dışarı çıktığımda bir kızın koşarak bana doğru geldiğini fark ettim. 'Abla beni kurtar' deyince araya girip kurtarmaya çalıştım." dedi.

Kaynak: AA

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