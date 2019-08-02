Kızıyla tartışan damadını av tüfeğiyle yaraladığı iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kızıyla tartıştığını öğrendiği damadını av tüfeğiyle yaraladığı ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden B.G, eşi M.G. ile tartıştı.

Tartışmayı öğrenen B.G.'nin babası Ş.G, ruhsatsız av tüfeğiyle damadını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan M.G, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kayınpeder Ş.G. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA