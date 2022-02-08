BOLU (İHA) - - Kızıyla oynarken gökyüzünde bilinmeyen cisimle karşılaştı

Gökyüzünde hareket eden parlak cismi cep telefonuyla kaydetti

"Aşağı yukarı ve sağa sola hareketler yapıyordu"

BOLU - Bolu'da, kızıyla kardan adam yapmak için dışarı çıkan Sezgin Koçyiğit, gökyüzünde karşılaştığı hareket eden parlak cismi cep telefonuyla kaydetti. Koçyiğit, "Parlak bir cisimdi. Aşağı yukarı ve sağa sola hareketler yapıyordu. İlginç bir cisimdi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi 164. Sokakta yaşayan Sezgin Koçyiğit kızıyla birlikte kardan adam yapmak için dışarı çıktı. Kızıyla oynamadan önce gökyüzüne bakan Koçyiğit, parlak bir cismin hareket ettiğini gördü. Bir süre cismi izleyen Koçyiğit, daha sonra cismin farklı hareketler yaptığını fark edince cep telefonuyla kaydetti. Koçyiğit'in yaklaşık 2 dakika boyunca cep telefonuyla kaydettiği parlak cisim daha sonra gözden kayboldu.

"İlginç bir cisimdi"

Cismin çıplak gözle görülebildiğini söyleyen Sezgin Koçyiğit, "Hava güneşliydi. Kızımla dışarı çıkıp kardan adam yapmak istedik. Kardan adam yapmadan önce gökyüzüne baktım. Gökyüzünde parlak bir cisim olduğunu gördüm. Önce çocuklar için satılan renkli balonlardan olabileceğini düşündüm. Sonra drone olabileceğini düşündüm. 30-40 saniye izledikten sonra baktım ki sağlı ve sollu hareketler yapıyor. Farklı bir şey olduğunu görünce cep telefonumla 1 dakika boyunca çekim yaptım. Daha sonra kızım kardan adam yapalım deyince görüntü almayı kestim. Parlak bir cisimdi. Aşağı yukarı ve sağa sola hareketler yapıyordu. İlginç bir cisimdi. Çıplak gözle görülebiliyordu. Ama cep telefonuyla çekerken daha belirsizdi. Yakınlaştırarak çekmek gereği duydum" dedi.

"Kimse tam olarak tanımlayamadı"

Yaşadığı olay karşısında heyecanlandığını ifade eden Koçyiğit, "Heyecanlandım. Acaba yaklaşacak mı ya da birden kayıp mı olacak diye düşündüm. Çünkü insanlar gördüklerini hep biraz durdu sonra kayboldu şeklinde anlatıyor. Fakat bu birden kaybolmadı. Çevreme de gösterdim. Bazıları drone olabilir dedi. Balon olabilir dedi. Ama tam olarak tanımlayan birisi olmadı" diye konuştu.

"Kızım olmasaydı takip edecektim"

Cismin bir güçle hareket ettiğini düşündüğünü belirten Koçyiğit, "Aslında kızım olmasaydı arabayla apartmanların arkasına giderek takip edecektim. Acaba gerçekten dünyada görülen bir cisim mi yoksa gökyüzüne gidiyor mu görmek isterdim ama gerçekleştiremedim. UFO'lar genellikle yuvarlak dönen cisimler olarak tabir edilir. Bu onlardan çok farklıydı. Hatta bir ara ışık patlaması yaptı. Ama bir güçle hareket eden bir şey gibi geldi bana" şeklinde konuştu.