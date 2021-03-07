Kızının yanında eski eşini döven şahıs adliyeye çıkartıldı
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Kızının yanında eski eşini döven şahıs adliyeye çıkartıldı

07.03.2021 08:34 | Son Güncelleme: 07.03.2021 08:39

Kızının yanında eski eşini döven şahıs adliyeye çıkartıldı Samsun'da boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeleyerek döven İbrahim Z., adliyeye çıkartıldı.

Kızının yanında eski eşini döven şahıs adliyeye çıkartıldı

SAMSUN - Samsun'da boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeleyerek döven İbrahim Z., adliyeye çıkartıldı.

Olay, Canik Belediyesi önünde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda İbrahim Z., yerde baygın yatan eski eşi Emriye M.'yi defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun 'anne' diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarsa olaya müdahale etmek için aşağıya indiler. Saldırgan İbrahim Z.'ye sokakta meydan dayağı atıldı. Yerde hareketsiz yatan kadın Emriye M. ise hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti. Önce özel bir hastaneye kaldırılan kadın, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan İbrahim Z., sabah erken saatlerde hakim karşısına çıkmak için Samsun Adliyesi'ne getirildi. İbrahim Z.'nin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin, "Pişman mısın?" sorusuna ise "Evet" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

Kızının yanında eski eşini döven şahıs adliyeye çıkartıldı
Kızının yanında eski eşini döven şahıs adliyeye çıkartıldı
Kızının yanında eski eşini döven şahıs adliyeye çıkartıldı
Kızının yanında eski eşini döven şahıs adliyeye çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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