Kızının tavsiyesiyle kurdu, taleplere yetişemiyor

Sivas Gürün ilçesinde yaşayan Osman Kayacı kızının tavsiyesi üzerine kurduğu çilek serasında yılda 1.5 ton ürün alıyor.

Sivas Gürün ilçesinde yaşayan Osman Kayacı kızının tavsiyesi üzerine kurduğu çilek serasında yılda 1.5 ton ürün alıyor. Adeta taleplere yetişemeyen Kayacı, pazar alanını genişletmek istiyor.

Gürün İlçesi Gökpınar Mahallesinde yaşayan Osman Kayacı (54), ilçede bir ilki başarmanın gururunu yaşıyor. Kayacı, Sivas Halk Eğitim Merkezinde çilek yetiştiriciliği kursu alan kızı Fidan Kayacı'nın tavsiyesi üzerine çilek serası kurdu. Kendi imkanları ile yaklaşık 500 metrekare alana kurduğu serada yılda 1.5 ton ürün alan Kayacı, adeta taleplere yetişemiyor. İlçe vatandaşının ve yakın çevresinin oldukça ilgi gösterdiği çileklerden şimdilik bin 500 kök diken Kayacı, hedefinin ise 10 bin kök çilek dikip pazar alanını genişletmek olduğunu söyledi.

İstihdam sağlamak istiyor

Çilek yetiştiricisi Osman Kayacı, çilek serasında işçi çalıştırmayı da hedeflediğini ifade ederek, "Kızım çok heves etti. Sivas'a kursa gitmişti. O devam etmek istedi. Gördü ki verim veriyor. Baktım ki cevap veriyor benim emeğime bu çilekler. Böyle de olunca şu anda bin 500 kök diktim Gürün'üm için Sivas'ım için hedefim 10 bin kök. 2022 yılında canım sağ olursa hedefim daha çok çoğaltmak. Burada birkaç işçi çalıştırmak" dedi.

Çileği duyan geliyor, elinde çilek kalmıyor

Kayacı, çileğe ilginin oldukça yoğun olduğunu ifade ederek, "Kesinlikle ilaç kullanmadım. Hormon kesinlikle yok. Ben istiyorum ki organik yetişsin. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi organik. Destek almadım. Bilmediğimiz için kendi imkanlarımla yapayım dedim. Çoğaltmak için müracaatımı yaptım. Yeni başladım ama ben bu işi çoğaltacağım. Çoğalttığım zaman ben bunun akabinde küçük soğuk hava deposu da kurmak istiyorum. Çok hassas çileğimizi günü birlik toplanıp gitmesi gerekiyor. Çileği sattığım zaman hiçbir zaman elimde kalmıyor. Çileği duyan geliyor, elimde çilek kalmıyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı