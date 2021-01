Kızının regl olduğunu açıklamıştı... Ceyda Düvenci'den eleştirilere sert cevap geldi!

Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa'nın genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Düvenci paylaşımına "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" notunu düşmüştü. Tepki çeken paylaşım sonrası Düvenci'den uzun bir açıklama daha geldi.





'ARTIK GENÇ KIZ OLDU'

'KIZIMIN GELİŞİMİ BENİM İÇİM ÇOK ÖNEMLİ'

"Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir.& ;Haftaya kızım için Anadolu'dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli... Her evlat değişir, dönüşür... Regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir gelin-damat olur, anne-baba olur...Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır. Tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır. Bir çocuğun kendini koruyabilmesi, dokunulmazlığının önemini fark etmesi, ailesinden gördüğü kıymetle oluşur. Evlatlarımın her gelişimi anne olarak benim için çok önemli ve kıymetli...& ;

Kaynak: Snob Magazin