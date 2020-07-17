Kızının organlarıyla hayata tutunanlarla büyük bir aile oldu Antalya'da 40 gün içerisinde eşi ve iki çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Emine Kurnaz'ın, kızının organlarıyla sağlığına kavuşanlarla kurduğu dostluklar en büyük tesellisi oluyor.

SERVET TÜMER - Antalya'da 40 gün içerisinde eşi ve iki çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Emine Kurnaz'ın, kızının organlarıyla sağlığına kavuşanlarla kurduğu dostluklar en büyük tesellisi oluyor.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde 27 Eylül'de 2019'da 15 yaşındaki kardeşi Okay Kurnaz'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında, ağır yaralanan Ayşe Kurnaz'ın tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Kazadan yaklaşık 40 gün önce de kalp krizi geçiren eşini kaybeden Emine Kurnaz, "Yeni hayatlara umut olsunlar." diyerek 18 yaşındaki kızının organlarını bağışladı.

Genç kızın organları Antalya, İstanbul ve Ankara'daki 5 hastaya nakledildi.

Eşi ve çocuklarının yokluğuna alışmaya çalışan 45 yaşındaki Emine Kurnaz, evlatlarının son giydiği kıyafetleri özenle saklıyor. Zaman zaman kokladığı kıyafetlerle dertleşen, gözyaşı döken Kurnaz, kızı Ayşe'nin organlarıyla sağlığına kavuşanların ziyaretleriyle acısını hafifletmeye çalışıyor.

Mahalle mezarlığında yan yana defnedilen eşi ve çocuklarının kabirlerini ziyaret eden Kurnaz, yıllarca mutlu bir hayat sürdükleri evinde tek başına ayakta durmaya çalışıyor.

Kurnaz, yaşadığı acılara rağmen kızının organları ile hayata yeniden bağlananların ziyaretleriyle teselli buluyor.

"Evladım" dediği nakil yapılan kişilerin, kendisine "anne" diye seslenmesinin mutluluğunu yaşayan Kurnaz, zaman zaman da bu kişilerle görüntülü konuşma yapıyor.

"İyi ki organları bağışlamışım diyorum"

Emine Kurnaz, AA muhabirine, çocuklarının birçok eşyasını dağıttığını, sadece kazadan önceki kıyafetleri muhafaza ettiğini söyledi.

Hiç yıkamadığı kıyafetlerin üzerinde hala evlatlarının kokusu olduğunu anlatan Kurnaz, "Kokularını içime çekince sanki özlemim azalıyor gibi oluyor. Ölünceye kadar da onları saklayacağım. Oğlum kaza olmasaydı o gece arkadaşının düğüne gidecekti. Giymek istediği gömleğini ütülemiştim, nasip olmadı." dedi.

Kurnaz, bayramlarda, anneler gününde cıvıl cıvıl olan evinin, aylardır adeta sessizliğe büründüğünü ifade etti.

Özel günlerde büyük üzüntü yaşadığını aktaran Kurnaz, devlet yetkililerinin, mahalle sakinlerinin kendisini yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Hep bir yanı eksik kalsa da kızının organlarıyla hayat bulanların arayıp sormasıyla, ziyaret etmeleriyle mutlu olduğunu vurgulayan Kurnaz, şöyle konuştu:

"Sürekli görüşüyorum. Bana 'anne' diyorlar. Ne kadar üzgün olsam da onları gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Aralarında annelerini kaybetmiş olanlar var. Onlar bana oğul, ben de onlara anne oldum. Çocuğumun bir parçasını taşıyorlar. Onları, Antalya'ya geldiklerinde evimde ağırlıyorum. Organ bağışı kararını çok zor verdim ancak dönüp arkama baktığımda 'İyi ki o zorlu kararı verip, organları bağışlamışım.' diyorum."

Kaynak: AA