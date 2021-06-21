Kızının öldürülmesinin ardından verilen mahkeme kararı acılı babayı isyan ettirdi
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Kızının öldürülmesinin ardından verilen mahkeme kararı acılı babayı isyan ettirdi

Kızının öldürülmesinin ardından verilen mahkeme kararı acılı babayı isyan ettirdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Verilen kararın ardından acısını dile getiren baba Mustafa Ceran, "Kızımın acısı bitmeden bir acıyla daha karşılaştık. Karar bizi bir sefer daha öldürdü" dedi.

Verilen kararın ardından acısını dile getiren baba Mustafa Ceran, "Kızımın acısı bitmeden bir acıyla daha karşılaştık. Karar bizi bir sefer daha öldürdü" dedi. Tuba Erkol'un uzaklaştırma kararı aldıktan bir gün sonra 46 bıçak darbesiyle katledildiğini dile getiren baba Ceran, " Bıçak değmediği yer kalmadı, yaptığı işten zevk alması lazımmış, bu karar emsal olmasın, 18 yılın yüzde 60'ını yatacak, 10 yıl sonra karşıma çıkacak" diye sitem etti. Adalete güvendiğini dile getiren acılı baba " verilen karardan inşallah dönülür, en ağır cezayı alır" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Kızının öldürülmesinin ardından verilen mahkeme kararı acılı babayı isyan ettirdi - Haberler Magazin
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