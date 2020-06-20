Kızının nüfus cüzdanını koşarak yetiştirdi İZMİT'te, anne Esra Erez, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren kızı Begüm Erez'in çantasında unuttuğu kimlik kartını koşarak, okula getirdi.

İZMİT'te, anne Esra Erez, Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) sınavına giren kızı Begüm Erez'in çantasında unuttuğu kimlik kartını koşarak, okula getirdi.

LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrenciler sabah erken saatlerde sınavın yapılacağı okulların önüne geldi. Yapılan kontrollerin ardından okul bahçelerine alınan öğrenciler, işlemlerinin ardından da sınav salonlarına girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle velilerin okul bahçeleri ve çevrelerine beklemelerine izin verilmedi. Veliler de çocuklarını bıraktıkları okullardan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Esra Erez de kızı Begüm Erez'i İzmit Ortaokulu'na bırakıp, okuldan ayrıldı. Ancak kısa süre sonra kızının kimlik kartını çantasında olduğunu fark etti. Koşarak okula gelen anne çantasında unuttuğu nüfus cüzdanını görevliler aracılığıyla kızına ulaştırdı.

Okul bahçesinde bekletilen Begüm Erez de nüfus cüzdanının gelmesiyle sınava gireceği salona alındı. Anne Esra Erez, "Sınava girecek çok büyük heyecan içindeyiz. Unuttuğumuzu fark ettim ve koşarak yetiştirdim. Yetkililer zaten beni aramış ulaşamamış, telefonuma bakmak için çantamı açtığımda kimliği gördüm. Zaten bir senedir heyecanlı ve stresliyiz çok panik yaptım" dedi.

- Kocaeli

Kaynak: DHA