Kızının her maçı öncesi "Busenaz" şekeri dağıtıyor

18.10.2019 11:11

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin annesi Songül Sürmeneli, kızının her maçı öncesi şeker ve sıcak ekmek dağıttığını söyledi.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya kazanan ve ringde asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerlerine selam gönderen Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, ailesi ve yakınlarıyla şampiyonluk sevincini yaşıyor.

Şampiyon boksör, evinin önünde ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kolbastı ve horon oynayarak mutluluğunu paylaştı.

Kızının şampiyonluğuyla gururlanan anne Songül Sürmeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının maçlarını büyük bir heyecanla izlediklerini belirtti.

Kızına dünya şampiyonluğu getiren maç esnasında evde elektriğin kesildiğini anlatan anne Sürmeneli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşimizi, gücümüzü bıraktık, maçı izlemeye hazırlandık. Zaten el ayak titriyor, kalp yerinden hopluyor. Maça az bir şey kaldı, elektrik gitti ancak maç bittikten sonra geldi. Maçı telefonumdan izledim. İzlerken o esnada herkes 'Nereden izleyeceğiz?' diye beni aramaya başladı. Arayana bakmasan olmuyor. Arayan kişi ekranı kesiyor, sinirleniyorum. Babam dahi olsa 'Arama artık baba' diyesim var. Açıp söyledim fakat kızımın maçı alıp alamadığını göremedim babamla konuşurken. Sonra açtığımda sevinç çığlıkları ve asker selamını gördüm. Çok mutlu oldum, çığlık attım. Almış olduğum, yapmış olduğum dualar kızımda birleşti diye kendimi telkin ettim."

Sürmeneli, kızının eski maçlarını bilgisayardan izlediklerini ifade ederek, "2-3 bilgisayarı açardık, birisi birkaç saniye önde, diğeri geriden verirdi, bakış açısı farklı yerden oluyordu. Hangisinde görüntü daha iyi ise halının üstünde, babası ve kardeşleri işimizi, gücümüzü bırakır, heyecanla beklerdik, kalbimiz küt küt atardı. Resmen elimizi, ayağımızı ateş basardı." dedi.

Kızı maça çıktığı ve kamplara gittiği zaman çocuklara şeker, ihtiyaç sahiplerine ise askıda ekmek dağıttığını kaydeden Sürmeneli, şöyle devam etti:

"Evde Busenaz'a ait bir şekerimiz var. Biz bu şekerin adını Busenaz koyduk. Busenaz ne zaman maça ve kampa giderse okullarda, mahallede önüme gelen çocuklara o şekeri veririm. Kızımın her maçında şeker ve sıcak ekmek dağıtırım. Askıda ekmek var, olmayan markete bile ekmek veririm, 'Parası yetmeyene ve ihtiyaç sahibine lütfen verin' diye. Parasını bırakırım ya da ekmeği alıp veririm."

"Olimpiyat yolu zor bir yol. İnşallah başaracağız"

Songül Sürmeneli, maç esnasında bir anne olarak ilk önce kızının aldığı darbeleri düşündüğüne dikkati çekerek, "Maç esnasında 'Kızımda ne var? Darbe aldı mı?' diye kızımın acısını düşünürüm. Anneler ilk önce acıyı hesaplar. Ondan sonra da 'Kızım çok güzel maç çıkaracak, eminim' diyorum. Gayet de güzel maç çıkardı. Rakipleri güçlü. İnşallah bundan sonra da olimpiyatlarda adım adım ilerleyecek. Olimpiyat yolu zor bir yol. İnşallah başaracağız." diye konuştu.

"Askerlerimizden de video geldi, 'Selamınızı aldık' diye"

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz ise şampiyonluk maçında yaşadığı duyguları paylaşarak, şunları söyledi:

"Maça çıkarken zaten ülkemizin durumunu biliyorduk. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimizin yüzünü biraz olsun güldürebilmek için maça çıktım ve Allah bana onu nasip etti. Askerlerimizden de video geldi, 'Selamınızı aldık' diye. İzlediğimde çok duygulandım. Hala tüylerim ürperiyor. Gerçekten onlar için dövüştüm. Üçüncü raunda çıkarken hocam köşede 'Onlar için savaş' dedi. Yemin ediyorum, üçüncü raundun nasıl geçtiğini hatırlamıyorum ve gerçekten hayatımın raundunu yapmışım."

Türk halkına teşekkür eden Busenaz, "Allah, askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Allah yardımcıları olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sürmeneli, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ve şampiyonluğu beklediğini dile getirerek, "Çok iyi çalıştım, antrenmanlarda ağladım, çok çalıştım. Kilo düşerken zorlandım ama oldu, Allah nasip etti. Otele geldiğimde arkadaşlarıma soruyorum 'Ben mi şampiyon oldum?' diye. Bildiğin ülkelerin savaşma yeri gibi. Maç kazanan ülkesinin ismini duyuruyor diye seviniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak büyük bir başarı gösterdiklerini vurgulayan Sürmeneli, sözlerini şöyle tamamladı:

"6 sporcuyla katıldık. Türkiye olarak dünya üçüncüsü olduk. Bize gıptayla bakıyorlar. Rusya, Çin boksta ileri giden ülkeler, bizimle kamp yapmak istediklerini söylüyorlar. Federasyon Başkanını arıyorlar, hocalarımıza yazıyorlar. Yani gıptayla bakıyorlar bize. Bu zor dönemde Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak gerçekten mutluluk ve gurur verici oldu."

Kaynak: AA