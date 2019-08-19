19.08.2019 12:42

Kızının hastalığı ile savaşan anne, lösemi çocuklar için farklı bir projeye imza attı

Kızına tümör teşhisi konulunca klip çekerek gelirini lösemili çocuklara bağışlama kararı aldı

Kızı için işinden istifa etti yazdığı şarkıya klip çekerek lösemili çocuklara bağışladı

KOCAELİ - Kocaeli'de 9 yaşındaki kızına böbrek tümörü teşhisi konulduktan sonra kızının tedavi sürecinden etkilenen Semiha Lavas Özkol adlı belediye çalışanı, kızıyla ilgilenmek için önce işinden istifa etti daha sonra ise kendi yazdığı şarkılardan birine klip çekerek elde edeceği geliri lösemili çocuklar için bağışlama kararı aldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Semiha Lavas Özkol adlı anne, böbrek tümörü teşhisi konularak uzun süre tedavi gören 9 yaşındaki kızı ve lösemi hastası çocuklar için için anlamlı bir davranışa imza attı. Uzun yıllardır gazetecilik mesleği yaptıktan sonra 11 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde söz yazarlığı yapan Özkol, 20 yılda yazdığı bin 500 şarkı sözünden albüm yapma hazırlığına girdiği sırada 9 yaşındaki kızı Esila Su'ya wilms tümörü teşhisi konuldu. Zorlu tedavi süresince kızı ile daha fazla ilgilenmek için belediyedeki işinden istifa eden Özkol, yaklaşık 10 ay süren zorlu tedavi sürecinin ardından kızının sağlığına kavuşması ile çocukluk hayali olan şarkıları ile albüm hazırlama hayalini farklı bir şekilde hayata geçirdi. Hastanede geçirdikleri sürede zorlu tedavilerine tanık olduğu lösemi hastalarına yardım etmek için harekete geçen Özkol, arkadaşlarının yardımı ile çektiği klibini video paylaşım sitesine yükleyerek gelirini lösemili çocukların tedavisine bağışlama kararı aldı.

"Görünenden daha fazla acılarının olduğunu gördüm"

Kısa sürede binlerce kişi tarafından dinlenen şarkısı ile lösemili çocuklara yardım elini uzayı amaçladığını ifade eden Özkol, sevenlerinden kendisine destek olmalarını istedi. Kızının tedavi sürecinde lösemili çocukların yaşadıkları drama ortak olduğunu ve bundan dolayı bir yardım projesi yapmaya karar verdiğini belirten Özkol, "Eski gazeteciyim. 20 yılda bin 500 beste yaptım. İstanbul'da yaptığım birkaç görüşmenin neticesinde bu destelerden birisi olan 'Geceler' şarkısını piyasaya çıkartmaya karar verdim. Stüdyo kayıtlarına girdim. En son stüdyo kaydını aldığımız hafta kızıma bir böbrek tümörü teşhisi konuldu. Bundan sonra süreç çok farklı bir noktaya gitti. Daha sonraki süreçte kemoterapi, ameliyat gibi tedavi süreç başladı. Günlerimiz onkoloji ünitesinin koridorlarında geçmeye başladı. Orada birçok kanser hastası çocukla ve ailesi ile tanışma durumum oldu. Onların acılarını, dertlerini dinledim. Ondan sonra dışarıdan gördüğümüzden çok daha zor bir durumları olduğunu gördüm. Çok daha fazla acı çektiklerini ve daha fazla acılarının olduğunu gördüm. Onlar için neler yapabilirim diye o anda düşünüyordum ama o sırada sanat maceram kafamda bitmişti. Sanatla uğraşmayacağım, tamamen kızımla ilgileneceğim diye düşündüm" dedi.

"Klibi çekmek için param yoktu"

Arkadaşlarının yardımı ile lösemi çocuklara yardım elini uzatmak amacı ile ilk klibini çektiklerini söyleyen Özkol, "Tedavi sürecimiz o kadar güzel gelişti ki biz tedavi sürecimizi tamamladık. Kontrollerimiz ise devam ediyor. Allah böyle bir süreci hiç kimseye yaşatmasın. Bu süreçte çevremde aldığım tepkiler akabinde benim yaptığım albümlerle o çocuklar için bir şeyler yapabilirim konusunda bir fikir uyandı. Sonra elimizde var olan bir şarkının olduğunu düşündüm ve çevremdekilerle bu konuyu görüştüm. Bana bu şarkı için klip çekip, kanserli çocukların yararına bağışlayabileceğimi söylediler. Aslında bu benim kafamda olan bir şey değildi. Ben farklı projeler yapmayı planlıyordum. Ben bu projeden önce o çocuklara yardım elini uzatmaya başlamıştım. Ben bunu ilk başta kimseyle paylaşmadım. Ama bir yere kadar gidebildim. Ama belli bir yere kadar bireysel olarak bunu yürütebildim. Tıkandığım zaman da ben bu yolda yürüyeyim dedim. Daha sonra 'Geceler' şarkısına klip çektik. Klibi çekmek için param yoktu. Arkadaşlarıma bana yardımcı olabilir misiniz diye teklifte bulundum" diye konuştu.

"Benim gibi düşünen insanlardan destek istiyorum"

Klibin lösemili çocuklara yardımcı olabilmek amacı ile çekildiğini belirten Özkol, vatandaşlardan lösemili çocuklar için yardım isteyerek, "Ben bu klibi çekmeden önce tepkileri aldım. Bunun bize katkısı olur mu diye insanlara sorduğumda, 'Evet, kesinlikle yapmalısın' dediler. Ben bu yolculuğa böyle çıktım. Ben güçlü bir anneyim, beni tanıyanlar bunu bilir. Bu nedenle ben dedim ki sadece kendi çocuğuma değil, diğer çocuklara da anne olabilmeliyim dedim. Ben bu gücü elimde, yüreğimde bulunduruyorum. O yüzden bir yolculuğa çıktım ve 'Geceler' şarkısına bir klip çektik. Gelirini kanserli çocukların yararına kullanmak için şarkımızı yayınladık. Şu anda gelen beğeniler, tepkiler çok güzel. Kanserli çocuklar için başlattığımız bu yolculukta lütfen insanlar bizimle birlikte yürüsünler. Ben bireysel olarak bir şeyler yapmak zorunda değilim, biz hep birlikte büyüyebiliriz. Benim ismim bir yerlere gelmek zorunda değil. Ben bir şey başlattım, ama bu daha büyük bir şeye dönüştürülebilir. Farklı fikirde olan insanlarda olabilir. Benimle bunu paylaşsınlar. Bana hayat, ömrümüzün çok kısa olduğunu gösterdi. Onu ne kadar faydalı olarak sürdürebilirsek o zaman insan olmanın bir değeri, kıymeti olabilir. Ben onu 10 ay öncesinden gördüm. Benim gibi düşünen insanlardan destek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA