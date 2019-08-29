Kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak son yolculuğuna uğurlandı

29.08.2019 15:22

Arnavutköy'de 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurulan Tuğba Anlak son yolculuğuna uğurlandı. Anlak'ın yengesi Emine Tümbelek, "Tuğba Türkiye'nin annesi, Almira da Türkiye'nin yavrusu. Lütfen yavrusuna sahip çıksın Türkiye" dedi.



Arnavutköy'deki evinde 31 Temmuz akşamı temizlik yaparken Murat U. tarafından 6 yaşındaki küçük kızının gözleri önünde başından vurulan Tuğba Anlak, tedavi altına alındığı hastanede 28 gün sonra hayatını kaybetmişti. Tuğba Anlak için Sultançiftliği Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tuğba Anlak'ın ablası İlknur Gültekin ve yengesi Emine Tümbelek gözyaşlarına boğuldu. Anlak'ın naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Yayla Mezarlığı'na götürüldü.



"Hep bir ümidim vardı kızı için belki yaşar diye ama olmadı"



Tuğba Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, cinayetin planlı ve tasarlanarak işlendiğini söyleyerek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Hiçbir şey diyemiyorum. Başımız sağolsun. Türkiye'nin başı sağolsun. Tuğba Hanım çok şeyler yaşadı. 31 Temmuz Çarşamba akşamı bu olay vuku buldu. Şerefsizin teki geliyor zaten kamera kayıtlarında da kayıtlı. Sağa sola baktıktan sonra balkon camından içeriye giriyor. Susturucu takıyor silahına ve Tuğba'yı kızının gözü önünde vuruyor. Kızının yardım çığlıkları üzerine ambulans geliyor. Kardeşimi tehdit ediyormuş kızıyla beraber. Saplantı haline getirmiş. Paralarını almış kaçmış. Dairesini satmış. Sonuçta da işte böyle oldu. Kimseye söyleyememiş korkmuş. Evini değiştirmiş kaçmak için. Zaten temizlik yaptığı yeni evde takip ederek bu olay oluyor. Planlı, programlı, tasarlayarak bu cinayeti işliyor. 28 gün yoğun bakımda kalıyor. Çok direndi. Hep bir ümidim vardı kızı için belki yaşar diye ama olmadı. Şu saatten sonra Tuğba öldü. Hepimizin başı sağolsun. Bir tane kızı var. Kızının da haberi var. Şu anda psikolojisi çok bozuk, destek alıyor zaten" dedi.



Kardeşinin Emine Bulut'tan önce vurulduğunu ve idam istediğini söyleyen Gültekin, "Tuğba, Emine Bulut'tan önce vuruldu. Ben çok bağırdım. Eğer ki bir el atılmış olsaydı belki şu an Tuğba hayattaydı. veya bir idam getirilmiş olsaydı Emine Bulut da hayattaydı. Ona da rahmet eylesin. İdam istiyorum, parlamentodan mı geçecek, Meclisten mi geçecek, Cumhurbaşkanımızın elinden mi geçecek artık yeter buna bir dur denilsin. Tuğba'dan sonra kaç tane kadın cinayeti oldu. Nereye kadar bu böyle gidecek" diye konuştu.



Tuğba Anlak'ın kızına sahip çıkılmasını isteyen yenge Emine Tümbelek ise, "Tuğba Türkiye'nin annesi, Almira da Türkiye'nin yavrusu. Lütfen yavrusuna sahip çıksın Türkiye. Bir daha olmasın artık. Tuğbalar, Emine Bulutlar, Almiralar olmasın. Psikolojisi çok bozuk şu anda Almira'nın. Her şey gözünün önünde oldu. O yüzden psikolojisi çok bozuk. 'Gelecek annem benim, annem beni bırakmaz' diyor. 'Ben onun üzüm gözlüsüyüm, o benim meleğim' diyor. Allah bunu yapanın ellerini kırsın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA