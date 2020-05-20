Kızının engelli maaş kartını alıp başka kadına gitti
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Kızının engelli maaş kartını alıp başka kadına gitti

Kızının engelli maaş kartını alıp başka kadına gitti Adana'da bir baba 19 yaşındaki engelli kızının maaş kartını alıp başka bir kadınla yaşamaya başlayınca, anne ve engelli kızı perişan oldu Adana'da bir baba, 19 yaşındaki engelli kızının maaş kartını alıp başka bir kadınla yaşamaya...

20.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:34

Kızının engelli maaş kartını alıp başka kadına gitti

Adana'da bir baba 19 yaşındaki engelli kızının maaş kartını alıp başka bir kadınla yaşamaya başlayınca, anne ve engelli kızı perişan oldu

ADANA - Adana'da bir baba, 19 yaşındaki engelli kızının maaş kartını alıp başka bir kadınla yaşamaya başlayınca, anne ve engelli kızı perişan oldu.

Suriye'de yaklaşık 10 yıl önce çıkan iç savaşta İbrahim El Muhammed, atılan bomba sonucu iki bacağını kaybetti. İbrahim El Muhammed, eşi Fatma El Hüseyin biri engelli iki kızıyla birlikte önce Hatay'a daha sonra da Adana'ya geldi. Burada Sene El Muhammed adlı kız çocuğu zihinsel engelli olduğu için devlet aylık 804 lira maaş bağladı. Baba da fiziksel engelli olduğu için 804 lira aylık almaya başladı. Aile bu aylıklarla ayakta durmaya çalışırken baba başka bir kadınla tanışarak, onunla yaşamak için kızının engelli maaşı kartını da alıp evi terk etti. Aile, genç kızın engelli maaşı ile geçindiğinden perişan oldu. Anne Fatma El Hüseyin, eşinin kendilerini terk ettiğini, giderken kızının engelli maaş kartını da alıp götürdüğünü, bu nedenle çok zor durumda olduklarını, komşuların yardımıyla karınlarını doyurduklarını söyleyerek yardım istedi.

Kızının engelli maaş kartını alıp başka kadına gitti

Kaynak: İHA

Manşet

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