Kızının düğünü üç kez ertelendi, derdini valiye yazdığı şiirle anlattı
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Kızının düğünü üç kez ertelendi, derdini valiye yazdığı şiirle anlattı

Sivas'ta kızının düğünü Kovid-19 saygını nedeni ile ertelenen kadın, yaşadıklarını yazdığı şiir ile valiye duyurmaya çalışıp yardım istedi.

Kızının düğünü üç kez ertelendi, derdini valiye yazdığı şiirle anlattı
01.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:07

Sivas'ta kızının düğünü Kovid-19 saygını nedeni ile ertelenen kadın, yaşadıklarını yazdığı şiir ile valiye duyurmaya çalışıp yardım istedi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ikamet eden Regaip Çaymaz ile Şarkışla ilçesinde ikamet eden Merve Tekin evlenmeye karar verdi. Nisan ayında düğün tarihi alan çift, Kovid-19 salgını dolayısı ile düğünlerini Ramazan bayramı sonrasına erteledi. Tedbirler kalkmayınca bu kez düğün tarihlerini 4 Temmuz'a ertelediler. Her seferinde davetine bastırıp dağıtmak zorunda kalan çift geçtiğimiz günlerde büyük bir şok yaşadı. İlçede görülen Kovid-19 vakası dolayısı ile il pandemi kurulu kararı ile tüm düğün ve nişan toplantıları yasaklandı. Kazının düğünü 3. kez iptal olan Sultan Tekin isimli kadın derdini, Sivas Valisi Salih Ayhan'a yazdığı bir şiirle anlatmaya çalıştı. İşte o şiirin mısraları:

"Sol yanımız vurgun, yürek yaralı, Kanar hiç durmuyor, tampon Vali bey. Nerden başlayayım dertler sıralı, Yanar hiç durmuyor, yapman Vali bey. Gün dediniz çıkman, aylar çıkmadık, Ahkam kesip, büyük sözü yıkmadık, Vallahi kimselerin canın sıkmadık, Biz davula döndük, şiştik Vali bey. Evlendin oğlun kızın oldu mu, Yavruların öksüz-yetim kaldı mı, Açmadan dalında gülün soldu mu, Kaç hazanda öldük, solduk Vali bey. Süsledim evini, sofra kurmadı, Üç etti iptali, kısmet olmadı, Usandı canından şevki kalmadı, Daha evlenmem der, Etmen Vali bey.Hüznümü nakşettim her bir satrına, Yetim başı okşamanın hatrına, Bilmem adak etsem, kimin yatrına, Gözyaşım gönlünü yıkar Vali bey. Yasağı kaldırsan, bir izin versen, Yetimdir deyip de, atlayıp gelsen, Nolur baba gibi koluna girsen, Boynumuz bükük, kaldık Vali bey." - SİVAS

Kaynak: İHA

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