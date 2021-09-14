Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı - Haberler
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Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 20 adet silahı satmak isterken jandarma tarafından suçüstü yakalanan ve "Çocuğumu everecektim. Ama beş kuruşum yoktu.

Antalya'da 20 adet silahı satmak isterken jandarma tarafından suçüstü yakalanan ve "Çocuğumu everecektim. Ama beş kuruşum yoktu. Çocuğumu evlendirmek için bu işi kabul ettim" diyen kadın kurye ile kadının evinin balkonunda yakalanıp silahları Konya'dan birlikte getirdiğini itiraf eden şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube JASAT Timi, Manavgat KOM Timi, Manavgat JASAT ve Manavgat Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kasaplar Mahallesi'ndeki parkta 20 adet silah ve bu silahlara ait şarjörlerle yakalanan Durşen Cingöz isimli kadın ile, kadının evinin balkonunda yakalanan ve silahları Konya'dan birlikte getirdiklerini itiraf eden Hulusi Maviş gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan iki şüpheli Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince silah ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi. Durşen Cingöz'ün uzun süredir silah ticareti yaptığı, jandarma ve polis istihbarat birimlerinin takibinde olduğu bildirildi

(Arif Kaplan/İHA)

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı

Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı - Haberler
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