Kızının böbreğiyle hayata tutunan hastanın ziyareti anneyi duygulandırdı
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Kızının böbreğiyle hayata tutunan hastanın ziyareti anneyi duygulandırdı

Antalya'da geçen yıl trafik kazasında kaybettiği kızı, organlarıyla 5 kişiye umut olan Emine Kurnaz, nakille sağlığına kavuşan Eyüp Koçak'ın ziyaretiyle mutlu oldu.

Kızının böbreğiyle hayata tutunan hastanın ziyareti anneyi duygulandırdı
18.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:45

Antalya'da geçen yıl trafik kazasında kaybettiği kızı, organlarıyla 5 kişiye umut olan Emine Kurnaz, nakille sağlığına kavuşan Eyüp Koçak'ın ziyaretiyle mutlu oldu.

Serik'te geçen yıl ağabeyiyle geçirdiği motosiklet kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan Ayşe Kurnaz'ın böbreği ile hayata tutunan 30 yaşındaki Eyüp Koçak, sağlık kontrolleri için Van'dan Akdeniz Üniversitesi'ne geldi.

Koçak, sağlığına kavuşmasına vesile olan Kurnaz'ın annesi Emine Kurnaz'ı, Boğazkent Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Koçak ve Kurnaz'ın buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

On bir kişilik bir ailenin ferdi olan Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesini çok küçük yaşta kaybettiğini, anne sevgisini Kurnaz'da yaşadığını söyledi.

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle 2013'ten bu yana diyalize girdiğini anlatan Koçak, "Yaklaşık 7 yıl boyunca nakil için bekledim. Akdeniz Üniversitesinden organ nakli yapılacağı için aradıklarında dünyalar benim oldu. Emine annemin sayesinde sağlığıma kavuştum, onun canından bir parça taşıyorum. Artık onun bir evladıyım. Her zaman yanında olacağım." diye konuştu.

Söz konusu kazada oğlu ve kızını kaybeden Kurnaz'a başsağlığı dileyip teşekkür eden Koçak, onun örnek davranışı sayesinde bugün sağlığının çok iyi olduğunu vurguladı.

Organ bağışına herkesin destek olmasını isteyen Koçak, bugün binlerce hastanın hayata tutunmak için organ beklediğini kaydetti. Koçak, kendisinin de organlarını bağışladığını aktardı.

"Onlar artık benim bir parçam oldu"

Koçak'a sarılarak uzun süre gözyaşı döken Emine Kurnaz, dünden itibaren Koçak'ın yolunu gözlediğini ve uzaklardaki bir evladı, ziyaretine geliyormuş gibi hissettiğini söyledi.

Kızının organlarıyla hayata tutunan 5 kişiyi evladı olarak kabul ettiğini anlatan Kurnaz, "Onlar da artık benim bir parçam oldu, kızımdan birer can taşıyorlar." dedi.

Koçak'ın da kendisini sık sık aradığını aktaran Kurnaz, "Her arayışında çok mutlu oluyorum, içimi huzur kaplıyor. Sanki ben onunla konuşurken kendi canım ciğerim kızım arıyor da onunla dertleşiyormuşum gibi hissediyorum. Hepsi de beni sürekli arar. Beni anneleri yerine koyup da aradıkları için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kızının organlarını bağışladığı için ne kadar doğru bir karar aldığını şu anda daha iyi anladığını dile getiren Kurnaz, "Bir can gitti ama 5 cana umut oldu. Bugün olsa yine hiç tereddüt etmeden bağışlardım." dedi.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde, 27 Eylül 2019'da motosiklet ile servis midibüsü çarpışmış, motosikletteki Okay Kurnaz yaşamını yitirmiş, kardeşi Ayşe Kurnaz ise ağır yaralanmıştı. Kazadan yaklaşık 40 gün önce eşini kalp krizi sonucu kaybeden Emine Kurnaz, beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kızı Ayşe'nin organlarını "Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar." diyerek bağışlamıştı. Genç kızın organları, hastalara nakledilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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