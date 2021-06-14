KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ
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KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ

KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, kızını akülü araçla gezdirirken onu izleyen iki kağıt toplayıcı çocuğu fark edip, aynı araçla gezdiren babanın görüntüsü sosyal medyaya yansıdı.

ANKARA'da, kızını akülü araçla gezdirirken onu izleyen iki kağıt toplayıcı çocuğu fark edip, aynı araçla gezdiren babanın görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. Belediye, kağıt toplayıcı Iraklı kuzenler Miyad Kassap (8) ve Ümeyme Kassap'ı (9) bularak akülü araç hediye etti.

Başkent'te General Zeki Doğan Mahallesi'nde kızını uzaktan kumandalı akülü araçla gezdiren baba, bu sırada kendilerini izleyen kağıt toplayıcı iki kız çocuğunu fark etti. İsmi öğrenilemeyen baba, kağıt toplayıcısı Miyad Kassap ile Ümeyme Kassap isimli kuzenlerin durumundan etkilenip, yanına çağırdı. Anne, araçtaki kızını kucağına alırken, Iraklı kuzenler sırayla akülü araca bindi. Baba, çocukları sokakta araçla gezdirirken, cep telefonu ile görüntülendi. Büyük sevinç yaşayan kuzenlerin akülü araçla gezerken çekilen görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.

KUZENLERE HEDİYEAnkara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal medyada dikkat çeken görüntüdeki Iraklı kuzenler Miyad Kassap ile Ümeyme Kassap'ı bulup, akülü araba hediye etti. Çocuklara kırtasiye malzemesi de hediye edildi. 3 yıldır Türkiye'de yaşayan kuzenlerin, dedeleri İsmail Kassap'ın yanında kaldığı öğrenildi. Kendi araçlarıyla şimdi sokakta gezen Miyad ile Ümeyme Kassap, büyük mutluluk yaşadı. 

Görüntü dökümü----------------Olay anına ait vatandaşın çektiği görüntüler Kuzenlerin akülü araba sürmesi Dede ve kuzenler ile röp.

Genel detay 

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,


KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ
KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ
KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ
KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ
KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ
KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ
KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ
KIZININ AKÜLÜ ARACINA KAĞIT TOPLAYICI KUZENLERİ BİNDİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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