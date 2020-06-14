Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP il binası önünde 286 gündür oturma eylemi yapan Türkan Mutlu, kızına duyduğu özlemi kaleme almak için nöbet tuttuğu çadırda kendi imkanları ile okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor
14.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:06

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP il binası önünde 286 gündür oturma eylemi yapan Türkan Mutlu, kızına duyduğu özlemi kaleme almak için nöbet tuttuğu çadırda kendi imkanları ile okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

Yaklaşık 6 yıl önce kızı Şeyma için Bursa'dan Diyarbakır'a gelen Türkan Mutlu, 286 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine devam ediyor. Acılı anne, kızının acısını kaleme dökmek için nöbet tuttuğu çadırda kendi imkanları ve yanındakilerin yardımı ile okuma yazma öğreniyor.

"KIZIMA DUYDUĞUM ÖZLEMİ KALEMLE YAZIYA DÖKECEĞİM"

Kızı Şeyma'nın dağa kaçırılmadan önce kendisine 2 ay içinde Kur'an-ı Kerim'i hatim ettirdiğini aktaran anne Mutlu, "Kızım zalimler tarafından dağa kaçırılmadan önce boş vakitlerinde bana Kur'an-ı Kerim'i 2 ay içinde öğretti ve ben de hatim ettim. Sonra bana, 'Anne derslerim olmadığı zaman sana okuma yazmada öğreteceğim' demişti. Ama bu zalimlerin yüzünden kısmet olmadı. Şeyma dağa kaçırıldıktan bir hafta sonra HDP Sultanbeyli İlçe Başkanlığından bana Şeyman'nın gönderdiği bir notu ulaştırdılar. Şeyma o notta, 'Canım ağabeyim, canım ablam ben Kur'an-ı Kerim anneme hatim yaptırdım. Okuma yazmada benim sözüm vardır. Boynumun borcudur ama sözümü yerine getiremedim. Anneme okuma yazmayı öğretin' demiş. Sonra tabi ki Şeyma'dan sonra ne aklımız kaldı ne huzurumuz kaldı. Yeri geldi Bakırköy gibi bir hastanede yattım, yeri geldi Şeyma'nın peşinden oraya kadar gittim. Fakat şimdi 8 gün okula gittim. O 8 gün içerisinde büyük harfleri çözdüm şuanda birleştirmeye çalışıyorum ve bayağı da zorlanıyorum. Şeyman'nın benim içinde bıraktığı acıyı okuma yazma öğrendiğimde kalemle yazıya dökeceğim, ancak öyle biraz içimdeki acıyı rahatlatabilirim. Şuanda kendi çabamla çalışıyorum. Zorlandığım zaman yardım alıyorum burada okuma yazması olan annelerden ve görevli polislerden. İnşallah okuma yazmayı öğrenirsem burada okuma yazması olmayan annelere de öğreteceğim" dedi.

Anne Türkan Mutlu HDP il binası önünde eylemini sürdürürken, okuma yazmayı öğrenmek için büyük caba harcayarak acısını kaleme dökeceği günü bekliyor.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Emre Kınay Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Karar Kadın Jandarma
Şu an buradasınız: Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 16:06:48. #1.14#
title