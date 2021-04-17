Kızını ziyaretteyken, evi yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki 2 katlı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki 2 katlı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kızının evinde olan Gülizar Senke (75), üzüntüsünü dile getirirken, "Nasıl olduğunu anlayamadım" dedi.

Serik'e bağlı Şatırlı Mahallesi'nde, Gülizar Senke'nin yalnız oturduğu 2 katlı ahşap evde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale, mahalleli tarafından yapıldı. Ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ahşap bina, kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında kızının evinde bulunan ve haber i alınca büyük üzüntü yaşayan Gülizar Senke, "Nasıl olduğunu anlayamadım ki. Ben kızımın evindeydim. Evde sobayı temizledim ama yakmamıştım. Evin yandığını görünce kızım hemen itfaiyeyi aradı" dedi.Gülizar Senke'nin kızı Sultan Senke de "Olay anında annem bizimle evde oturuyordu. Aniden elektrik gitti. Elektrikler kesilince mutfak camından dışarı bir baktım, annemin evi yanıyordu. Hemen dışarı çıktık. Yangın birden büyüdü. Ahşap olduğu için de bir anda her yeri alevler sardı. Yangının sobadan çıkmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Tam olarak sebebini bilemiyoruz. Annemin tek çocuğuyum. Onunla ben ilgileniyorum. Hayırseverlerden bu konuda yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Yangınla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ