Kızını tüfekle vurup yaralayan baba tutuklandı
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Kızını tüfekle vurup yaralayan baba tutuklandı

Kızını tüfekle vurup yaralayan baba tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Durusoy - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde kızı Kadriye Esenay Akçaöz'ü (20) pompalı av tüfeğiyle vurarak yaralayan Alphan Akçaöz (52), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde kızı Kadriye Esenay Akçaöz'ü (20) pompalı av tüfeğiyle vurarak yaralayan Alphan Akçaöz (52), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarına, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Baba Alphan Akçaöz, kızı Kadriye Esenay Akçaöz'ü aralarında yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Sırtına ve beline isabet eden saçmalarla yaralanan Akçaöz, acil sağlık ekipleri tarafından Buldan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kızını vuran baba Alphan Akçaöz ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren amatör kick boks sporcusu Akçaöz, hayati tehlikeyi atlattı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba Akçaöz ise sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Baba Alphan Akçaöz'ün jandarmadaki ifadesinde, kızının birlikte yaşadığı sevgilisinin evine gittiği, kızından eve dönmesini istediğini ancak kızının "Baba ben seni sildim" dedikten sonra ateş ettiği iddia edildi.

 


Kızını tüfekle vurup yaralayan baba tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Durusoy

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