Kızını tinerle yakan baba tutuklandı, diğer kızı devlet korumasına alındı
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Kızını tinerle yakan baba tutuklandı, diğer kızı devlet korumasına alındı

Kızını tinerle yakan baba tutuklandı, diğer kızı devlet korumasına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da evlenmek istemediği için babası tarafından üzerine tiner dökülerek ateşe verilen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Amara Dwla'nın (13) babası Ahmet Mohammad Dwla tutuklandı, kız kardeşi Lamur Dwla (12) ise devlet koruması altına alındı.

ŞANLIURFA'da evlenmek istemediği için babası tarafından üzerine tiner dökülerek ateşe verilen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Amara Dwla'nın (13) babası Ahmet Mohammad Dwla tutuklandı, kız kardeşi Lamur Dwla (12) ise devlet koruması altına alındı.

Olay, önceki gün Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara ve Lamur Dwla (12) ile birlikte 4 ay önce Sıhmaksut Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti. İnşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan baba Dwla, kızı Amara'yı evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkmasına kızan baba, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızı ile evden kaçtı. Kapıyı kırıp içeri giren komşuları tarafından çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Amara Dwla'nın, hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı.

Ölen kızın ifadesi üzerine harekete geçen polis, Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwla'yı yolda yürüdükleri sırada gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgusunda suçunu kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kızı Lamur Dwla ise devlet koruması altına alındı.

Morga kaldırılan Amara Dwla'nın cenazesinin 3 günlük defin sürecinde yakınları gelmezse kimsesizler mezarına defnedileceği bildirildi.


Kızını tinerle yakan baba tutuklandı, diğer kızı devlet korumasına alındı
Kızını tinerle yakan baba tutuklandı, diğer kızı devlet korumasına alındı
Kızını tinerle yakan baba tutuklandı, diğer kızı devlet korumasına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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