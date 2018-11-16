Cani Anne, 7 Yaşındaki Kızını Sürekli Telefonda Oynuyor Diye Boğarak Öldürdü
Çin'de cani anne, 7 yaşındaki kızına sürekli telefonda oynuyor diye satırla saldırdı. Daha sonra küçük kız kaçmaya çalışınca, annesi, kızı boynundan yakalayıp boğarak öldürdü.
Çin'de, telefonda fazla vakit geçirdiği için sinirlenen cani anne, 7 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. Cani anne, kızının öldüğünü fark ettikten sonra polise teslim oldu. 'Kasıtlı öldürme' suçuyla yargılanıyor.
TELEFONDA AŞIRI VAKİT GEÇİRİYOR DİYE SİNİRLENDİ
Çin'de, Gao isimli kadın, telefonda fazla vakit geçirdiği için 7 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. Cani anne, polise verdiği ifadede kızıyla 'telefonda fazla vakit geçirdiği için' tartıştıktan sonra aşırı sinirlendiğini ve mutfaktan satır alarak kızının bileğine savurduğunu söyledi.
BOYNUNDAN YAKALAYIP BOĞDU
Daha sonra küçük kızın kaçmaya çalıştığı ancak Gao'nun kızın boynundan yakalayarak boğduğu öğrenildi.
TESLİM OLDU
Cani anne, kızının öldüğünü fark ettikten sonra polise teslim oldu. 'Kasıtlı öldürme' suçuyla yargılanıyor.
BABASI ŞEHİR DIŞINDAYDI
Gao'nun 1 yıl önce eşinden boşandığı ancak daha sonra 'çocuklarının iyiliği için' tekrar evlendikleri belirtildi.
Yetkililer, yaşı açıklanmayan ancak henüz ilkokula gittiği belirtilen kızın uzun zamandır annesiyle yaşadığını, babasının işe şehir dışında çalıştığını ve olay anında evde olmadığını açıkladı.
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müslümanmı yapanCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH IM NE OLUR KIYAMET KOPSUN ARTIK BİZ İNSANLAR YAŞAYACAĞIMIZ KADAR YAŞADIK HATTA TAŞIRDIK. . . . BİZE YAKIŞMIYOR YAŞAMAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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büsler temizlenmeli.Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırAD AD: Bus ne bee1 Yayından Kaldır
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arkadaş özellikle bu çinde hiç acıma vicdan diye birşey yok bu nasıl bir cehaletCevap Yaz 1 Yayından Kaldır