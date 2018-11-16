Kızını Taciz Eden Papazı, Kilisede Cinsel Organını Keserek Öldürdü

Kızını Taciz Eden Papazı, Kilisede Cinsel Organını Keserek Öldürdü

Güney Afrika'da bir adam, kızını taciz eden kilise papazını, kilisede cinsel organını keserek polis karakoluna götürdü. Yaralı papaz, emniyette kan kaybından öldü.

Kızını Taciz Eden Papazı, Kilisede Cinsel Organını Keserek Öldürdü

Güney Afrika'da bir baba, 9 yaşındaki kızını taciz eden 69 yaşındaki papaz Mase Malgas'ın önce cinsel organını kesti daha sonra öldürdü.

SÜRÜKLEYEREK POLİS KARAKOLUNA GÖTÜRDÜ

İddiaya göre, papazın kızını taciz ettiğini eski eşinden duyan baba cinnet getirdi. Bunun üzerinde kiliseye giden baba, papazlı bir süre darp etti. Gözü dönmüş baba, papazı cinsel organını kestikten sonra sürükleyerek polis merkezine götürdü.

POLİS KARAKOLUNDA ÖLDÜ

Bu sırada polis merkezinde bulunan polisler, papazı dövmekte olan baba ve arkadaşını durdurdu. Polisler, daha sonra ellerindeki kanı yıkamak için lavaboya gittiler. Geri döndüklerinde ise baba ve arkadaşının kaçtığını gördüler.

Bu sırada aşırı kan kaybetmekte olan papaz, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis tarafından, kısa süre içinde bulunan baba ve arkadaşı tutuklandı.

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YORUMLAR (6)

  • CENGIZHAN:
    BU ADAMA ELİNE SAĞLIK DEYİP BIRAKCAKSIN. SAPIGIN BİRİ KIZIMI TACİZ EDECEK ADALET VAR DİYECEĞİZ O ADALET SAPIGI ADLI KONTROL LE BIRAKACAK BEY KOŞA BİR SÜRE CEZAEVİNDE ATAPI BIRAKCAK. EN SAĞLAM DOĞRUSU ADALETLİ OLANI İŞİ KÖKÜNDEN HALLETMEK KES AT .
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  • GEL BELLE:
    Adam Türkce biliyormus, Türkish gazeteleri hic aksatmadan okuyor, bazi Türkish televizyonlari da seyrediyormus. Adamin akli gitmis, olay G. Afrika''da vuku bulmasina karsin her ne hikmetse Papa''ligin 9 yastaki kizla olabilir diyebilecegi ve papazin da serbest birakilabilecegi ihtimalini düsünmüs ve namis, namis diye bagirarak kasapliga soyunmustur.
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  • ELLERİNE SAĞLIK :
    Kopsun şu kıyamet artık yeter tüm dünyada ne oluyo böyle sübyanlara saldırı başladı herkes kafayı yedi resmen çok iyi olmuş papaza da
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