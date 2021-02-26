Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi (2)
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Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi (2)

26.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:57
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi (2)

'MUTLUYUM'Kızını taciz eden kişiyi öldürdüğü iddiasıyla kasten öldürme suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Işık, istinafın tahliye kararı vermesinin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

'MUTLUYUM'

Kızını taciz eden kişiyi öldürdüğü iddiasıyla kasten öldürme suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Işık, istinafın tahliye kararı vermesinin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Işık'ı cezaevi önünde eşi Nazile Işık, çocukları ve yakınları karşıladı. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde olduğunu ve bu sürede ailesini çok özlediğini belirten Kadir Işık, "Tahliye olduğum için çok mutluyum. Aileme, çocuklarıma kavuşmanın bir heyecanı var. Uzun bir süreç oldu, 3 yıla yakındır yatıyorum. Tabi burada benim kastım bu şahsı kesinlikle öldürmek değildi. Süreç devam ediyor, yargılama devam ediyor. İnşallah adalet yerini bulacak diye umuyorum. Aileden ayrı kalmak çok zor, özellikle küçük çocuğunuz olursa bu daha da zorlaşıyor. Mutluyum" dedi.

'TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ, YARGILAMA DEVAM EDİYOR'

Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı ise yapmış olduğumuz itiraz sonucunda Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden duruşma açılmak suretiyle yargılama yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Bugün ilk celsesiydi. Başından beri yaptığımız itirazlarımız suç vasfının değişme ihtimaliydi. Olayda her ne kadar ölüm olsa da aslında müvekkilimin yaralama kastıyla hareket ettiğini ancak hastanede geçen 4- 5 saatlik süreden kaynaklandığı ölüm olayı otaya çıkmıştı. Bunu yerel mahkemede de çok ifade ettik, istinaf aşamasında da çok dile getirdik. Yargılama halen devam ediyor. Bugünkü duruşmada da suç vasfının değişme ihtimaline binaen müvekkilimin tahliyesine karar verildi. Yargılama henüz sonuçlanmadı, devam ediyor. Sadece tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilecek. Dosyada bir eksiklik kalmazsa da karar verileceğini düşünüyoruz."

'ADALET YERİNİ BULDU'

Kadir Işık'ın ailesine, çocuklarına, eşine karşı yapılan taciz ve haksız uygulamalara karşı büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Bastırmacı, şöyle devam etti: "İstenmeyen bir şeyle sonuçlandı belki ama eğer bu noktalara gelmemiş olsaydı belki müvekkilim ailesine, eşine, çocuklarının canına kastedilebilecekti. Bunu önlemek adına hukuki mücadelelerini yaptı, birçok noktaya başvurdu ve bunların hepsi dosyada var. Ama bir netice alınamamıştı. Aslında kendi hakkını bir yerde kendisi aramak zorunda bırakıldı müvekkilim. Ama şu an için hak ve adalet yerini buldu. Tahliyesi gerçekleşti, ailesine kavuştu. İnşallah beklediğimiz, umduğumuz sonuçla da neticelenmesini dört gözle bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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