Kızını rehin alan damadını bıçaklayan baba adliyede
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Kızını rehin alan damadını bıçaklayan baba adliyede

15.01.2021 15:16 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:20
Kızını rehin alan damadını bıçaklayan baba adliyede

ANTALYA'da kızı Duygu Ç.'yi (30) rehin alan damadı Erdem Ç.'yi (30) bıçakla yaralayan Mesut K. (50), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'da kızı Duygu Ç.'yi (30) rehin alan damadı Erdem Ç.'yi (30) bıçakla yaralayan Mesut K. (50), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mesut K., "Kızıma sürekli şiddet uyguluyordu. Eve gelip, yine rehin almış. Ben de kurtarmak için geldiğimde bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden alıp, kendimi korudum" dedi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Ç. ile eşi Duygu Ç. arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan bıçağı alan Erdem Ç., eşi Duygu K.'yi rehin alıp, darbetti. Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Duygu Ç., fırsatını bulup annesine mesaj attı ve eşinin kendini rehin aldığını yazdı. Bunun üzerine evden çıkan Mesut K., kızının evinin bulunduğu sokağa geldi. Mesut K., binaya girmeye hazırlanırken damadı Erdem Ç.'nin kendisine doğru geldiğini ve elinde 'sallama' diye tabir edilen bıçak olduğunu fark etti. Kendisini korumak isteyen Mesut K., damadı tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Arbede sırasında bıçağı damadının elinden alan Mesut K., Erdem Ç.'yi boynundan ve başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Erdem Ç.'nin başında beklerken polisi arayan Mesut K., durumu anlattı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen Erdem Ç.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Mesut K. ise işlemlerin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polise verdiği ifadesinde damadı Erdem Ç.'nin kızına sürekli şiddet uyguladığını söyleyen Mesut K., "Kızım Duygu'yu rehin almıştı. Şiddet uyguluyordu. Gitmeseydim kızımı öldürebilirdi. Benim geldiğimi görünce aşağıya indi. Bu kez bana saldırdı. Ben de kendimi korumak isterken elinden bıçağı alıp, onu yaraladım" dedi.

Olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdüğü belirtildi.


Kızını rehin alan damadını bıçaklayan baba adliyede
Kızını rehin alan damadını bıçaklayan baba adliyede
Kızını rehin alan damadını bıçaklayan baba adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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