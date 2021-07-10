Kızını kurtarmayı başardı ancak yeğeni ile birlikte boğularak can verdi

Afyonkarahisar'da serinlemek için girdikleri gölette kızı ve yeğeninin boğulduğunu gören baba suya atlayarak kızını kurtarmayı başardı.

Afyonkarahisar'da serinlemek için girdikleri gölette kızı ve yeğeninin boğulduğunu gören baba suya atlayarak kızını kurtarmayı başardı. Yeğenini de kurtarmak isteyen adamın çabaları sonuçsuz kalırken talihsiz adam 16 yaşındaki yeğeni ile birlikte boğularak hayatını kaybetti. Amca yeğenin cansız bedenini Konya'dan gelen polis balıkadamlar çıkardı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Karamık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Akın ailesi piknik yapmak için öğleden sonra gölet kenarına gitti. Bu sırada Maviye Akın (16), kuzeni Sümeyra Akın (15) ile birlikte serinlemek için gölete girdi. Ancak bir süre sonra iki kuzen suda çırpınıp, bağırarak yardım istemeye başladı. Bunu gören baba Uğur Akın (44) ise hemen suya atladı. Baba Akın bir süre sonra kızı Sümeyra'yı sudan çıkarmayı başararak kıyıya getirdi. Daha sonra suya geri dönen Uğur Akın yeğeni Maviye Akın'ı da kurtarmak istedi. Ancak bunda başarılı olamayan Uğur Akın yeğeni Maviye ile birlikte boğularak suda kayboldu. Aile üyelerinin kıyıdan ikiliye doğru ip atarak onları kurtarma çabaları da sonuçsuz kalınca facia yaşandı.

Aile üyeleri suya ip atsa da amca ve yeğeni kurtaramadı

Yakınlarını kurtaramayan aile üyelerinin daha sonra haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler talihsiz amca ve kızın cansız bedenlerini su üstünde göremeyince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler ikilinin cesetlerine ulaşamayınca bu defa olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istendi. Talep üzerine facianın yaşandığı yere Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Biriminde görevli ekipler gönderildi. Polis balık adamlar yaklaşık 20 dakika süren bir uğraşın ardından amca ve yeğenin cansız bedenlerini su altından çıkarmayı başardı.

Aile üyeleri cesetler çıkarıldığında sinir krizleri geçirdi

Uğur ve Maviye Akın'ın cansız bedenleri ardından cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Piknik keyifleri faciayla biten Akın ailesi üyeleri ise cesetler çıkarıldığında sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini köylüler sakinleştirmeye çalıştı.

Olayın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, amca ve yeğenin cansız bedenlerinin yarın defin edileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı