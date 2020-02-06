Kızını kurtarmak için suya atlayan babaya 3'üncü günde de ulaşılamadı

06.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:32

SAMSUN'un Terme ilçesinde, ırmağa düşen kızı Gizem Günal'ı (15), kurtarmak için atladığı suda kaybolan Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları, 3'üncü gününde de sonuçsuz kaldı. Arama çalışmalarını ilk günden beri takip eden Gürsel Günal'ın eşi Necla Günal, gözyaşları içinde gelecek iyi haberi bekliyor.

?Olay, 4 Şubat'ta ilçe merkezindeki Terme Irmağı'nda meydana geldi. 4 çocuk babası Gürsel Günal, henüz bilinmeyen nedenle nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Gizem Günal, itfaiye ekiplerince bulunup, sudan çıkarıldı. Olay yerindeki sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gizem ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem Günal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal ise bulunamadı.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, Gürsel Günal'ın bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Gece boyu süren çalışmalarda Gürsel Günal'a ait bir iz bulunamadı. Dün devam eden çalışmada İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, Sahil Güvenliğe bağlı ekipler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve AFAD, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta arama çalışması yaptı.SUYA ATLADIĞI YERDE ARAMALAR YOĞUNLAŞTISabah erken saatlerde tekrar arama- kurtarma çalışmasına başlayan polis ve balık adamlar, Günal'ın suya atladığı bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Ancak Günal'a ait bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarını ilk günden itibaren takip eden Günal'ın ailesi ise gözyaşı dökerek beklemeye devam ediyor.Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Samsun için fırtına ve sağanak uyarısı yapmıştı. Terme'de öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ekipler, zorlu şartlarda arama çalışması yaptı. Arama çalışmalarına bugün için ara veren ekipler, yarın sabah saatlerinde yeniden devam edecek.'BÜYÜK İHTİMAL BİR YERE TAKILDI'

Arama çalışmasını izleyen mahalleli İsmail Yeşilyurt, "Bu adam iki köprünün arasında bir yerde. Çünkü suyun altında takılabileceği çok fazla şey var. Bu bölgede su derin. Ağaç değil ki ırmakta akıp gitsin. Büyük ihtimal suyun dibine battı, su dibinde ilerlerdi ve bir yere takıldı. Su çok bulanık ve derinliğin 7 metre olduğu bölgeler var" dedi.

Kaynak: DHA