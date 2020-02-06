Kızını kurtarmak için suya atlayan babadan bir iz bulunamadı

06.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:46

SAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen Gizem Günal'ı (15), kurtarmak için atladığı suda kaybolan baba Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları 3'üncü gününde de sonuçsuz kaldı. Arama çalışmalarını ilk günden beri takip eden Günal'ın eşi Necla Günal, gözyaşı dökerek eşinden gelecek haberi bekliyor.

Olay, 4 Şubat'ta ilçe merkezindeki Terme Irmağı'nda meydana geldi. 4 çocuk babası Gürsel Günal, henüz bilinmeyen nedenle nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem Günal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal ise bulunamadı.SUYA ATLADIĞI YERDE ARAMALAR YOĞUNLAŞTIBölgeye gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, baba Günal'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı. Gece boyu süren çalışmalarda Gürsel Günal'a ait bir iz bulunamadı. Dün yapılan arama-kurtarma çalışmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, Sahil Güvenliğe bağlı ekipler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve AFAD, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta arama çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde tekrar arama-kurtarma çalışmasına başlayan Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, Günal'ın suya atladığı bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Ancak Günal'a ait bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarını ilk günden itibaren takip eden Günal'ın ailesi ise gözyaşı dökerek beklemeye devam ediyor.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Samsun için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Terme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekipler, zorlu şartlarda arama çalışması yaptı. Arama çalışmalarına bugün için ara veren ekipler, yarın sabah saatlerinde yeniden arama-kurtarma çalışmasına devam edecek.'BÜYÜK İHTİMAL BİR YERE TAKILDI?

Arama çalışmasını izleyen İsmail Yeşilyurt isimli bir vatandaş, 'Bu adam iki köprünün arasında bir yerde. Çünkü suyun altında takılabileceği çok fazla şey var. Bu bölgede su derin. Ağaç değil ki ırmakta akıp gitsin. Büyük ihtimal suyun dibine battı, su dibinde ilerlerdi ve bir yere takıldı. Su çok bulanık ve derinliğin 7 metre olduğu bölgeler varö dedi.

Kaynak: DHA