Kızını kurtarmak için suya atlayan baba 18 gündür aranıyor

22.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:21

SAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen Gizem Günal'ı (20), kurtarmak için atladığı suda kaybolan babası Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor. Ara verilmeden çalışma devam ettiren ekipler henüz bir sonuca ulaşamadı.

Olay, 4 Şubat günü akşam saatlerinde Terme Irmağı'nda meydana geldi. Gürsel Günal, nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal ise bulunamadı. Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gizem Günal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, baba Günal için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, itfaiye ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarının 18'inci gününde Günal'a ait bir iz bulunamadı.

Kaynak: DHA