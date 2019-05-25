Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum
Sedat Peker, 4 yaşındaki kızını jimnastiğe gönderdiği için yapılan eleştirilere tepki göstererek "O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız?" dedi.
Sedat Peker, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada iftar programına gitmek yerine kızının jimnastik kursuna gittiğini söylemişti. Kızını jimnastiğe gönderdiği için eleştirilere maruz kalan Peker, "O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız? Siz nasıl sözde birer dindarsınız" diye konuştu.
Sedat Peker, sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızının jimnastik gösterisine ilişkin bir paylaşım yaptı. Peker'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Bu yorumlarda, Peker'i kızını jimnastik kursuna gönderdiği için eleştirenler de vardı. Peker, kendisini eleştirenlere, yaptığı sert açıklamayla yanıt verdi. Peker, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"SİZ NASIL SÖZDE BİRER DİNDARSINIZ"
"Bir önceki gün yaptığım paylaşımda kızımın jimnastik gösterisinin, iftar saatine denk geldiği için orucumu hurma ve suyla açmak zorunda kaldım demiştim. Bazı insanlar bu durumdan dolayı benim dini inancımı sorgulamış ve bu yönde yorumlar yazmışlar. 4 yaşında bir kız çocuğunun jimnastik sporunu yapması onun gelecekteki sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yüzden kızımı jimnastiğe gönderiyorum. Babalar kızlarının ilk aşkı olduğu için kızımı tabi ki jimnastik gösterisinde yalnız bırakmadım. O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız? Siz nasıl sözde birer dindarsınız."
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İşte uğruna oluk oluk kan dökmek istediğin müslümanlar bunlar. Bir daha düşün. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bunu haber yapmak yanlış.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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silahlanin dediğin günden beri belki kaç tane ailenin yuvasina ateş düştü keşke kendi kanindan olmayan genclerede örnek olsanCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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ulan bizde sedat pekeri musluman turk biliyoduk demek ki para onun dinini aslini unutturmus yaziklar olsun sedat pekereCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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SİZE NE BAŞKASIN ÇOCUĞUNDAN JİMNASTİĞEDE GÖNDERİR BALE YEDE KİMSE KARIŞAMAZ. 21. YÜZYILDAYIZ BIRAKIN ARTIK BAŞKALARININ HATATINA KARIŞMAYI HERKES KENDİ AİLESİNE BAKSIN. SEDAT ABİ SENİ SEVMEM GEREKSİZ BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM AMA BUL O NEGATİF YORUM YAZANLARI SIK KAFALARINA ÜLKEMİZİ YOBAZLARDAN KURTARMIŞ OLURSUN Bİ İŞE YARAMIŞ OLURSUN.Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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