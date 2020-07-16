Kızını icra memurlarıyla alan doktor babadan hemşire anneye: Olayı dramatikleştirmiştir
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Kızını icra memurlarıyla alan doktor babadan hemşire anneye: Olayı dramatikleştirmiştir

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan hemşire Saniye Güçel (40), eski eşi göz doktoru Turan T.'nin (58), 2,5 yaşındaki kızları İpek T.'yi ayda bir kez icra memurları ve polisle alarak, İstanbul'a götürdüğünü belirterek, tepki göstermişti.

Kızını icra memurlarıyla alan doktor babadan hemşire anneye: Olayı dramatikleştirmiştir
16.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:00

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan hemşire Saniye Güçel (40), eski eşi göz doktoru Turan T.'nin (58), 2,5 yaşındaki kızları İpek T.'yi ayda bir kez icra memurları ve polisle alarak, İstanbul'a götürdüğünü belirterek, tepki göstermişti. Baba Turan T. ise, eşinin bu olayı suistimal ettiğini belirterek, "Dramatikleştirip, kendini yerden yere atarak, bağırıp çağırarak çocuğumuzun psikolojisini de bozmak pahasına küçücük yavruyu kullanmak suretiyle basın organlarını yanıltmış, gerçek dışı beyanlar vermiştir" dedi.

Keşan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Saniye Güçel, göz doktoru olan eşi Turan T.'den geçen yıl boşandı. Mahkeme, İpek T.'nin velayetini anneye verirken, baba Turan T.'nin de kızını ayda bir kez görmesine hükmetti. Baba T., bir süre önce kızını, annesinden alarak babaanne Gülcemal T.'nin (80) görmesi için İstanbul'un Kartal ilçesine götürmeye başladı.

Anne Saniye Güçel, yolculuk nedeniyle bitkin düştüğü ve psikolojisinin etkilendiği gerekçesiyle Turan T.'den kızını Keşan'da görmesini, İstanbul'a götürmemesini istedi. Turan T. de kızını icra yoluyla alarak, İstanbul'a götürdü. Anne Saniye Güçel, kızının psikolojisinin olumsuz etkilediğini iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.'GERÇEK DIŞI BEYANLAR VERMİŞTİR'Diş hekimi baba Turan T., yaptığı yazılı açıklama ile eski eşi Saniye Güçel'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Turan T. yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

"İddialar tamamıyla annenin asılsız ve gerçeği yansıtmayan beyanlarıyla dolu olup, algı oluşturma amaçlıdır. Saniye hanım ile 2019 yılında, çocuğun velayeti annede olmak üzere İstanbul'da boşandık. Saniye hanım çocuğumuz İpek'i, İstanbul'da yaşayan babasından uzaklaştırarak, Keşan'a götürmüştür. Kızım İpek'i, Anadolu Adliyesi 18'inci Aile Mahkemesi kararıyla ayda bir kez, her ayın ilk haftası cumartesi-pazar günleri yatılı olarak almaktayım. Yasal alma günü olan Temmuz ayının ilk haftası, cumartesi sabah çocuğumu almaya Keşan'a gittiğimde anne Saniye hanım, İpek'i, gitmek istemediğini bu nedenle ağladığını söyleyerek, bana vermemiştir. Bunun üzerine ben de yasal hakkımı kullanarak icra yoluyla kızımı almak zorunda kaldım. Anne Saniye hanım bu olayı suistimal ederek, dramatikleştirip, kendini yerden yere atarak, bağırıp çağırarak, çocuğumuzun psikolojisini de bozmak pahasına küçücük yavruyu kullanmak suretiyle basın organlarını da yanıltmış, gerçek dışı beyanlar vermiştir. Takdir edilmelidir ki babası olarak ayda bir hafta sonu çocuğu ile vakit geçirme hakkım hem yasaldır hem insanidir."  


Kaynak: DHA

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