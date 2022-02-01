Kızını darbeden babaya para cezası

KAYSERİ'de, dışarı çıkmak isteyen kızı S.A.'yı darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ali A., 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 20 Kasım'da, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre S.A., babası Ali A.'dan dışarı çıkmak için izin istedi. Babanın "Hayır" cevabı üzerine kızı ile arasında tartışma çıktı. Ali A., kızı S.A.'yı tekme ve tokat ile dövdü. Kızının şikayetçi olması üzerine Ali A. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Mahkeme hakimi, sanık Ali A.'yı 'yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırarak, cezasını da ertelemedi.