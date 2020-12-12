Kızını bıçaklayan Iraklı doktora 1.5 yıl hapis
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Kızını bıçaklayan Iraklı doktora 1.5 yıl hapis

12.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:49
Kızını bıçaklayan Iraklı doktora 1.5 yıl hapis

Samsun'da eşi ile kavga edince araya giren kızını bıçakla yaraladığı için tutuklanan Iraklı doktor yargılandığı mahkemece 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

Samsun'da eşi ile kavga edince araya giren kızını bıçakla yaraladığı için tutuklanan Iraklı doktor yargılandığı mahkemece 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak'ın Bağdat şehrinde genel cerrahi doktoru olarak görev yaparken emekli olan Yahya Abduljabbar Muhammet Al Anı (53) 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Samsun'a yerleşti. Iraklı doktor eşi Bafol Kadhim Al Saadi (46) ile arasında çıkan kavga sırasında araya giren kızı Yasemeen Yahya Abduljabbar'ı (18) sol göğsünden bıçakla yaraladı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı. Yaralı kız babası ile annesinin kavga ettiğini, araya girince babasının kendisini bıçakladığını söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan Doktor Yahya Abdujabbar Muhammet Al Anı, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Yahya Abdujabbar Muhammet Al Anı hakkında Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hakim karısına çıkan Iraklı doktor kızını kazara bıçakladığını ileri sürerek gözyaşı döküp ağladı. Mahkeme, Doktor Yahya Abdujabbar Muhammet Al Anı'yı kızını bıçakla yaralamak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis, eşini darp ettiği için de 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan doktorun ise tahliyesine karar verildi. - SAMSUN

Kızını bıçaklayan Iraklı doktora 1.5 yıl hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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