Kızını bıçaklayan Iraklı doktor tutuklandı
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Kızını bıçaklayan Iraklı doktor tutuklandı

30.09.2020 14:00 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:57

Kızını bıçaklayan Iraklı doktor tutuklandı Samsun'da eşi ile kavga edince araya giren kızını bıçakla yaralayan Iraklı doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızını bıçaklayan Iraklı doktor tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da eşi ile kavga edince araya giren kızını bıçakla yaralayan Iraklı doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak'ın Bağdat şehrinde genel cerrahi doktoru olarak görev yaparken emekli olan Yahya Abduljabbar Muhammet Al-Anı 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Samsun'a yerleşti. Iraklı doktor eşi Bafol Kadhim Al Saadi ile arasında çıkan kavga sırasında araya giren kızı Yasemeen Yahya Abduljabbar'ı sol göğsünden bıçakla yaraladı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı. Yaralı kız babası ile annesinin kavga ettiğini, araya girince babasının kendisini bıçakladığını söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan Doktor Yahya Abdujabbar Muhammet Al-Anı, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı doktor bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yahya Abdulabbar Muhammet Al-Anı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı doktor tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kızını bıçaklayan Iraklı doktor tutuklandı
Kızını bıçaklayan Iraklı doktor tutuklandı
Kızını bıçaklayan Iraklı doktor tutuklandı
Kızını bıçaklayan Iraklı doktor tutuklandı
Kızını bıçaklayan Iraklı doktor tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

Haber Yorumları (1)
SİVASLI: Maşallah ülke yol geçen hanına döndü Irak,lısı ,İranlı,sı ,Afganı, özbeki,türkmeni,kazak,ı ha Suriyeli yi de unutmuyoruz tabi bu gedişnen zaten az kaldı ülke içinde federasyon ilan ederle 6 milyon nüfusunan memleketde yabancı(el )durumuna düştük kıyakçılığın sonu ayakçılık korkma bunların hiçbiri Türklere rahmet okumaz halbuki yedikleri içtikleri ,hele hele sağlık giderleri(hastanelerin Kadındoğum daki hastaların yüzde sekseni bu saydığım ülkeler buraya üremeye gelmişler)benim vatandaşımdan toplanan vergilerden karşılanıyor ve ve suriyelilerden çok daha muhtaç vatandaşlar mazlum mazlum seyrediyor sadece
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