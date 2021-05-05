Kızını arayan babanın feryadı: "Evladım bataklığa düşmesin"
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Kızını arayan babanın feryadı: "Evladım bataklığa düşmesin"

Kızını arayan babanın feryadı: 'Evladım bataklığa düşmesin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta şehir dışından evlerine gelen bir kız ile 17 yaşındaki kızının birlikte kaybolduğunu iddia eden baba, kızının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta şehir dışından evlerine gelen bir kız ile 17 yaşındaki kızının birlikte kaybolduğunu iddia eden baba, kızının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Duran Günal, kızı 17 yaşındaki Fatmagül Günal'ın Ankara'da yurtta kalırken bir kız ile arkadaş olduğunu söyledi. Sosyal medya hesapları ile buluştuğunu ve kız arkadaşının Mersin'den Kahramanmaraş'a yaşadıkları eve geldiğini ifade eden baba, Mersin'den gelen kız ile birlikte kızının kayıplara karıştığını söyledi. Çevredeki görgü tanıklarına göre kızı Fatmagül'ün ve arkadaşının bir otomobile binip gittiğini aktaran baba Duran Günal, "Kaçan kızım 17, onun küçüğü 15 ve en küçük çocuğum ise 9 yaşında. Ben daha önceki kaçtığında ve kaybolduğunda Antalya'da çalışıyordum nasıl olduğunu bilmiyorum ancak arkadaş ortamından olduğunu tahmin ediyoruz. Evdekilere soruyorum çocuğa bir şey diyen olmamış. Şehir dışından bir arkadaşı geldi ve mazlum mazlum yaklaştı. Kızım ile sosyal medya ile haberleşmişler. Evimizin üstündeki bir lisenin oradan araçla geliyor bu arkadaşı. İki gün bizde kaldıktan sonra yeniden valiz ile bu kız aşağıya doğru gidiyor, benim kızımı da okulun oradan alıyorlar" dedi.

Kızının kötü bir yola düşmemesini ve biran önce bulunmasını isteyen baba, "Ben gideceğinden hiç haberim yoktu, fabrikada çalışıyorum oğlumu aradım ve ablasını sordum. O da gelmediğini söyledi. Ben daha sonra polisi arayıp şikayetçi olacağımı söyledim. Bize gelen bu kızın ismi soy ismi yok yani bize söylediği isim yanlışmış. Kızımın arkadaşı ile Ankara'da tanışmışlar ve anne babaları ayrıymış. Kızımın arkadaşına benim arkadaşlarım aracılığı ile ulaşmaya çalıştım, arkadaşımı engellemişler. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. Pisliğe bulaşmadan sağ salim eve getirilmesini istiyorum. Neredeyse bir hafta oldu, eğer pandemi olay olmasaydı iki elim kanda olsa o çocuğu gene gider bulurdum. Büyük ihtimal ile bu arkadaşı Mersinli. Ben de evladımın bataklığa düşmesini istemiyorum" dedi.

Kaçan kızın annesi ise kızının bulup evine dönmesini istedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kızını arayan babanın feryadı: 'Evladım bataklığa düşmesin'
Kızını arayan babanın feryadı: 'Evladım bataklığa düşmesin'
Kızını arayan babanın feryadı: 'Evladım bataklığa düşmesin'
Kızını arayan babanın feryadı: 'Evladım bataklığa düşmesin'
Kızını arayan babanın feryadı: 'Evladım bataklığa düşmesin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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