Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı

- Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı Şuan Türkçe ve İngiliz dil seçeneği olan oyun dünyaya açıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr.

22.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:05

- Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı

Şuan Türkçe ve İngiliz dil seçeneği olan oyun dünyaya açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz;

"2 boyutlu eğitici olan platform oyunumuzda hayvan karakterlerimiz var"

BİLECİK - Bilecik'te üniversite çalışan öğretim görevlisi Osman Alagöz'ün, 4 yıl önce kızının anaokulunda "Veli Etkinliği" gününde aklına geldiği fikirden hareket ederek hazırladığı ve "Bilge Tunga" adını verdiği internet tabanlı oyun Türkçe ve İngiliz dil seçeneğiyle dünyaya açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi (matematik) Bölümü çalışanı Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, kızından ilham aldığı ve onun fikirleri ile de hazırladığı bilgisayar oyunu hakkında İHA muhabirine bilgi verdi. Alagöz, "Bilge Tunga oyununun çıkışı kızımın sayesinde oldu. Bir gün anaokulunda bizden veli katılım etkinliği istediler, o etkinlikte de çocuklara eğitici güzel bir şey yapmak için yaptığım araştırmalar sonucunda bir oyun fikir edindim. Tabii bunun hikayesi 4 yıl önceye dayanıyor. Çeşitli uzmanlarla görüşüp, bu konuda kendimi biraz daha geliştirdim. Bu işle ilgili uzman ve paydaşlarla görüştükten sonra üniversitemize Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan hocamızın yönlendirmesi sayesinde bir şirket kurma yoluna geldik. KOSGEB'den bir proje yazarak destek aldık ve Tunga Soft yazılımı kurmuş olduk" dedi.

"2 boyutlu bir platform oyunu ve hayvan karakterlerimiz var"

Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle çocukların evde kaldığı ve canlarının sıkıldığı için projelerini öne çektiklerini anlatarak, "Normalde Ağustos 2020'de çıkacaktı piyasaya ve çalışmalarımızı hızlandırarak daha erken aldık. Oyunumuz eğitici nitelikte bir oyun, çocukların zararlı içeriklerle oynaması ve boşa vakit getirmesinden sonlara daha faydalı zekalarına yetecek tabii. Biz matematikçi olduğumuz için matematiksel ve işlemsel akıcılığa işler belliği geliştirmeye odaklamaya birey etkili oyun tasarladık. İki boyutlu platform oyununda hayvan karakterlerimiz var. Titremeler var, senaryoda hikayesi var ve aynı zamanda online oynanabilirliği var. Bu eğitici oyunlar da pek olmayan bir özellik. Yani çocuklar arkadaşlarıyla eş zamanlı olarak aynı platformda yarışabiliyorlar. İddialı oyunumuzla biz de oyun sektöründe varız diyoruz" dedi.

"Oyunumuzda 10 tane hayvan karakteri olacak, şimdi 4 tane var"

Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, son olarak Bilecik'te dünyaya açılan bir oyun tasarladıklarını anlatarak oyunu senaryosundan bahsetti ve "Öncelikle önemli hedef kitlesine ulaşmak planlıyoruz. Bilge Tunga'nın bir artı yönü de ülkemizdeki eğitici oyun. Firmaların arasında onlarla rekabet edecek yönümüz uluslararası düzeyde eğitici oyun geliştiriyor. Oyunumuzda Türkçe-İngilizce desteği bulunmaktadır. Biz bunu ilerleyen süreçte 6 dile ulaştıracağız ve bu şekilde dünyadaki milyonlarca çocuğa ulaşmış olacağız" dedi.

Öte yandan Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz'ün ilham aldığı 8 yaşındaki kızı Esmanur, oyunu büyük dikkatle oynarken, babasına oyunun level kısımlarında fikir verdiğini söyledi.

Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Haber
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı Haber
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, 'Şakalaşırken oldu' dedi
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Kadir Ekinci Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Sezen Aksu Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:06:09. #1.14#
title