Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı
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Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı

Bilecik'te üniversite çalışan öğretim görevlisi Osman Alagöz'ün, 4 yıl önce kızının anaokulunda "Veli Etkinliği" gününde aklına geldiği fikirden hareket ederek hazırladığı ve "Bilge Tunga" adını verdiği internet tabanlı oyun Türkçe ve İngiliz dil seçeneğiyle dünyaya açıldı.

Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı
22.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:30

Bilecik'te üniversite çalışan öğretim görevlisi Osman Alagöz'ün, 4 yıl önce kızının anaokulunda "Veli Etkinliği" gününde aklına geldiği fikirden hareket ederek hazırladığı ve "Bilge Tunga" adını verdiği internet tabanlı oyun Türkçe ve İngiliz dil seçeneğiyle dünyaya açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi (matematik) Bölümü çalışanı Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, kızından ilham aldığı ve onun fikirleri ile de hazırladığı bilgisayar oyunu hakkında İHA muhabirine bilgi verdi. Alagöz, "Bilge Tunga oyununun çıkışı kızımın sayesinde oldu. Bir gün anaokulunda bizden veli katılım etkinliği istediler, o etkinlikte de çocuklara eğitici güzel bir şey yapmak için yaptığım araştırmalar sonucunda bir oyun fikir edindim. Tabii bunun hikayesi 4 yıl önceye dayanıyor. Çeşitli uzmanlarla görüşüp, bu konuda kendimi biraz daha geliştirdim. Bu işle ilgili uzman ve paydaşlarla görüştükten sonra üniversitemize Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan hocamızın yönlendirmesi sayesinde bir şirket kurma yoluna geldik. KOSGEB'den bir proje yazarak destek aldık ve Tunga Soft yazılımı kurmuş olduk" dedi.

"2 boyutlu bir platform oyunu ve hayvan karakterlerimiz var"

Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle çocukların evde kaldığı ve canlarının sıkıldığı için projelerini öne çektiklerini anlatarak, "Normalde Ağustos 2020'de çıkacaktı piyasaya ve çalışmalarımızı hızlandırarak daha erken aldık. Oyunumuz eğitici nitelikte bir oyun, çocukların zararlı içeriklerle oynaması ve boşa vakit getirmesinden sonlara daha faydalı zekalarına yetecek tabii. Biz matematikçi olduğumuz için matematiksel ve işlemsel akıcılığa işler belliği geliştirmeye odaklamaya birey etkili oyun tasarladık. İki boyutlu platform oyununda hayvan karakterlerimiz var. Titremeler var, senaryoda hikayesi var ve aynı zamanda online oynanabilirliği var. Bu eğitici oyunlar da pek olmayan bir özellik. Yani çocuklar arkadaşlarıyla eş zamanlı olarak aynı platformda yarışabiliyorlar. İddialı oyunumuzla biz de oyun sektöründe varız diyoruz" dedi.

"Oyunumuzda 10 tane hayvan karakteri olacak, şimdi 4 tane var"

Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, son olarak Bilecik'te dünyaya açılan bir oyun tasarladıklarını anlatarak oyunu senaryosundan bahsetti ve "Öncelikle önemli hedef kitlesine ulaşmak planlıyoruz. Bilge Tunga'nın bir artı yönü de ülkemizdeki eğitici oyun. Firmaların arasında onlarla rekabet edecek yönümüz uluslararası düzeyde eğitici oyun geliştiriyor. Oyunumuzda Türkçe-İngilizce desteği bulunmaktadır. Biz bunu ilerleyen süreçte 6 dile ulaştıracağız ve bu şekilde dünyadaki milyonlarca çocuğa ulaşmış olacağız" dedi.

Öte yandan Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz'ün ilham aldığı 8 yaşındaki kızı Esmanur, oyunu büyük dikkatle oynarken, babasına oyunun level kısımlarında fikir verdiğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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