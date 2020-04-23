Kızına verdiği sözü, hazırladığı videoyla tuttu ANTALYA'nın Kaş ilçesinde oturan turizmci Erdal Okurgan, kızı Elif'e verdiği ikinci Meclis binasına götürme sözünü koronavirüs nedeniyle yerine getiremedi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde oturan turizmci Erdal Okurgan, kızı Elif'e verdiği ikinci Meclis binasına götürme sözünü koronavirüs nedeniyle yerine getiremedi. Kızının üzülmesine dayanamayan Erdal Okurgan, özel bir görüntü tekniğini kullanarak, kızı Meclis binasında şiir okumuş gibi görüntüler elde edip, sosyal medyada paylaşarak sürpriz yaptı.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde oturan Erdal Okurgan, bu kış boş vakitlerinde kızıyla birlikte internet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeleri gezmeye karar verdi. Baba- kız internetten müzeleri gezerken, Kalkan İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan 8 yaşındaki Elif Okurgan, bugün Ankara Cumhuriyet Müzesi olan ikinci Meclis binasını çok beğendi. Elif, babasından kendisini buraya götürmesini istedi. Babası da bu yıl 23 Nisan günü götürmek için söz verdi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan kızına verdiği sözü yerine getiremedi. Elif bu duruma üzülünce Erdal Okurgan, kızına sürpriz hazırlamaya karar verdi.Baba Okurgan, sinema ve dizi sektöründe sıkça kullanılan 'greenbox' olarak bilinen yeşil ekran önünde kızının görüntülerini çekti. Kızının şiir okuduğu görüntüleri bilgisayar üzerindeki bir programdan 'chroma anahtar montaj tekniği' ile montajlayan Erdal Okurgan, Elif'in ikinci Meclis binasında şiir okuduğu görüntüler elde etti. Hazırladığı bu görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Erdal Okurgan, kızına sürpriz yaptı. Elif Okurgan da sürpriz karşısında şaşırırken, çok sevindiğini söyledi.

Kaynak: DHA