Kızına işkence yapmakla suçlanan baba görüntüler sosyal medyada yayımlanınca gözaltına alındı
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul'da çekildiği belirtilen görüntülerde bir babanın 19 yaşındaki Tuğba isimli kızına işkence yaptığı görülüyordu. Genç kadın çığlıklar atarak yardım istediği görüntüleri hasta annesinin çektiği belirtilmişti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Euronews.com'da Görüntüle