Kızına işkence yapan babaya tutuklama talebi
İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.