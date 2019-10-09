Kızına işkence yapan babaya tutuklama talebi

Kızına işkence yapan babaya tutuklama talebi

İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

09.10.2019 12:54
Kızına işkence yapan babaya tutuklama talebi
İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından  "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Sosyal medyada paylaşılan görüntü
-Şüphelinin emniyetten çıkarılması
-Adliyeye getirilmesi


Kaynak: DHA
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