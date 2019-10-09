09.10.2019 21:08

Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Taksim'de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A.'ya işkence ettiği görülen Muzaffer A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Muzaffer A. polis ekipleri eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Muzaffer A., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA