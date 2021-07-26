3 daireden hırsızlık yapan kadın, yakalanmamak için küçük kızını gözcü koydu

Eskişehir'de girdiği apartmandaki 3 daireden 2 bin TL çalan şahsın, yakalanmamak için 7 yaşındaki kızını gözcü olarak bekletti. Polis tarafından kısa sürede yakalanan kadın, adliyeye sevk edildi.