3 daireden hırsızlık yapan kadın, yakalanmamak için küçük kızını gözcü koydu
Eskişehir'de girdiği apartmandaki 3 daireden 2 bin TL çalan şahsın, yakalanmamak için 7 yaşındaki kızını gözcü olarak bekletti. Polis tarafından kısa sürede yakalanan kadın, adliyeye sevk edildi.
ESKİŞEHİR'de 7 yaşındaki kızına gözcülük yaptırıp girdiği apartmandaki 3 dairenin çelik kapısını açarak evlerden yaklaşık 2 bin TL çalan Hanife U. gözaltına alındı. Hanife U.?nun çelik kapıları 30 saniyede açıp dairelere girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin TL çaldı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu gittiği Bolu'dan yeniden Eskişehir'e geldiği belirlenen Hanife U. yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'yakalama' kararı çıkarılan Hanife U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
KAMERAYA YANSIDI
Şüpheli Hanife U.?nun dairelere girdiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızıyla birlikte apartmana giren Hanife U.?nun uzun süre kapı zillerine bastığı, açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp, 30 saniyede çelik kapıları elindeki aparatla açıp içeri girdiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı