Kızına doğum günü pastası almak için çıktı, gasp edildi
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Adana, 3. Sayfa

Kızına doğum günü pastası almak için çıktı, gasp edildi

Adana'da kızına doğum günü pastası almak için evinden çıkan adam 4 kişi tarafından önce darp sonra gasp edildi.

10.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:00
Kızına doğum günü pastası almak için çıktı, gasp edildi

Adana'da kızına doğum günü pastası almak için evinden çıkan adam 4 kişi tarafından önce darp sonra gasp edildi. Şahsın kafasına sebze kasası vurularak darp ettikten sonra 20 lira para, sigara ve cep telefonunu gasp eden 4 zanlı yakalandı. Zanlılardan ikizinin çift yumurta ikizi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 8 Nisan Çarşamba günü Yüreğir İlçesine bağlı Dervişler Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki A.A., kızına doğum günü pastası almak için evinden çıkıp bulvar üzerindeki bir pastaneye gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada genç adamın yolunu A.T. (18), E.Ç.(18) ve çift yumurta ikizleri M.Ö. ile S.Ö. (19) kesti. 4 şahıs A.A.'ya 'Cebinde ne varsa ver' deyince genç adam şahıslara direndi.

Bunun üzerine gaspçılar yoldaki sebze kasasını alıp A.A.'nın kafasına vurup ardından cep telefonunu, sigarasını, 20 lirasını ve çakmağını gasp ederek olay yerinden uzaklaştı.

Çevrede devriye gezen polis ekipleriyse A.A.'yı görüp aldıkları ifade üzerine 4 şahsı kısa süre içerisinde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde ise gasp yaptıklarını kabul edip, 20 liraya peynir alıp yediklerini, paketteki sigarayı da içtiklerini anlattı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. A.A.'nın cep telefonu ise polisler tarafından kendisine geri teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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