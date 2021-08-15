Kızına attığı tokat asansör aynasını çatlattı
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Kızına attığı tokat asansör aynasını çatlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir adam kızına asansörde tokat attı.

Esenyurt'ta bir adam kızına asansörde tokat attı. Tokadın etkisiyle asansörün camı çatlarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.A. adlı kişi, havuzda fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kızını havuz kenarında darp etti. Kızını eve götürmek isteyen şahıs, asansörde de ona tokat attı. Tokadın etkisiyle asansörün camı çatladı. O anlar anbean asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli M.A, Esenyut'ta bir sitede yakalanarak gözaltına alınırken, kız ise koruma altına alındı. Emniyette yapılan işlemlerde mağdur şikayetçi olmadı. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla mağdur, avukat huzurunda ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Şüpheli şahıs ise, ifadesi alındıktan sonra Aile İçi Şiddet bürosuna teslim edildi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Kızına attığı tokat asansör aynasını çatlattı
Kızına attığı tokat asansör aynasını çatlattı
Kızına attığı tokat asansör aynasını çatlattı
Kızına attığı tokat asansör aynasını çatlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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