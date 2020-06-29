"Kızımın kaçırıldığından şüpheleniyorum"
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"Kızımın kaçırıldığından şüpheleniyorum"

Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'yi arama çalışmaları 3. gününde sürerken, baba Serdar Tirsi kızının tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle artık kaçırıldığından şüphelenmeye başladığını söyledi.

29.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:01

Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'yi arama çalışmaları 3. gününde sürerken, baba Serdar Tirsi kızının tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle artık kaçırıldığından şüphelenmeye başladığını söyledi.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede önceki gün kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkra Nur Tirsi, bahçede hayvan otlatan amcasının yanına gitmek için yanlarından ayrıldı. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Köyde arama yapan Tirsi ailesi ve komşuları küçük kızı bulamayınca yetkililere haber verdi. Kaybolan küçük kız için Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. İz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 150 kişilik ekip, toplam 74 hektarlık alanı tararken herhangi bir bulgu ve emareye rastlayamadı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler sabahın ilk ışıklarıyla İkra Nur'un kaybolduğu noktaya tekrar yoğunlaştı.

ARAMALARA KATILAN KÖPEKLER FOSEPTİK ÇUKURUNDAN KOKU ALINCA...

Sarp bir arazi yapısına sahip olan bölgede yürütülen zorlu arama çalışmaları devam ederken, drone ile de havadan bahçeler tarandı. Küçük kızın evine 100 metre mesafede bir evin foseptik çukurunun etrafından jandarma arama köpeklerinin çok oyalanması üzerine foseptik çukuru Bulancak Belediyesi ekipleri tarafından boşaltıldı ancak küçük kızla ilgili bir bulguya rastlanılamadı.

BABA ARAMADAN UMUDUNU KESTİ, KIZININ KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Kızının kaybolmasıyla ilgili açıklama yapan Baba Serdara Tirsi, "Kızım bahçede hayvan otlatan amcasının yanına gidiyorum diye ayrılıyor ve bir daha haber alınamıyor. Bana eşim haber verdi, kaybolduğunu. Önce akraba,

komşularımızla arama yaptık bulamayınca jandarmaya haber verdik. Ben şahsen bu kadar aramadan sonra bulunamaması nedeniyle kaçırıldığından şüphelenmeye başladım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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