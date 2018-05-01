İntihara Kalkışan Baba, "Bugün Kızımın Doğum Günü" Deyip Cebindeki 50 Kuruşu Polise Fırlattı
Adana'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan 39 yaşındaki baba, Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprünün korkuluklarına çıktı. İntihara kalkışan baba cebindeki 50 kuruşu polise fırlattı.
Adana'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y. (39), Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprünün korkuluklarına çıktı. Kızının doğum gününde, cebinde 50 kuruşu olduğunu söyleyen Ş.Y.'yi, nehre atlarken son anda polisler yakalayıp kurtardı.
POLİS UZUN SÜRE İKNAYA ÇALIŞTI
Olay, Dilberler Sekisi Otoyol Köprüsü'nde meydana geldi. İddaya göre, 6 aydır iş bulamayan ve simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y., sabah abdest alıp, çocuklarıyla vedalaşarak evden çıktı. Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprüye gelen Ş.Y., korkuluklara çıktı. Kendisini nehre atacağını söyleyen Ş.Y.'yi, polis uzun süre inka etmeye çalıştı.
"45 KİLOYA DÜŞTÜM"
Ş.Y., 50 bin borcu olduğunu iddia ederek, "Bugün 13 yaşındaki kızımın doğum günü, bırakın ona hediye almayı cebimde ekmek alacak para yok. Şu halime bakın, 45 kiloya düştüm. Böyle baba mı olur. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bir işim olsun, evime peynir, zeytin alayım yeter" dedi. Bu sırada Ş.Y., cebindeki 50 kuruşu polisin üzerine attı. Ş.Y., kendisini korkuluklardan boşluğa bırakmak üzereyken, polisler hamle yaptı. Polisler, son anda yakaladıkları Ş.Y.'yi, korkuluklardan çekip aldı. Ş.Y., ifade için polis merkezine götürüldü.
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MAzot altı YTL olmuş .kamyonculuk .bitti yollarda.araç yok Özal döneminde .millet.parayla.oynuyordu .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Evet duyun bunu sayın cumhurbaşkanim. Ekonomi yükseliyor imişCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Önceden insanların sıkıntıları borçları vardı ama güle oynuya ödüyorlardı insanlar çok mutluydu borç öderken bile şimdi bırakın borç ödemeyi evine ekmek götüremiyor bunalıma girip intihar ediyorlar çözüm Değil ihtihar bugünlerde geçicektir sabır sabırla olur herşeyCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ekonomi iyi arkadaslar yoksulluk sınırı 5400 TLCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Istanbulun bir yakasından diğer tarafına çalışmak için geçiyoruz, akşama da evimize dönüyoruz. . Bu kadar. . Yaptığımız alışveriş ( Türkten Türke ) yani para bir cepten diğer cebe gidiyor. . Ancak Köprüye ödediğimiz haraç, yabancının net kazancı oluyor. Böyle bir ekononi çöker arkadaş. ! Otoyollar, köprüler, metrolar, tüp geçişler, limanlar, hava limanları, Hepsi, yabancının artık. . ! Her gün cebimizden gidiyor. . İş yapalım, büyüyelim mi diyorsunuz. Böyle olmaz. .Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır