"Kızımı Taciz Ediyor" Deyip Silahla Vurdu, Vatandaşın Linç Etmek İstediği Taciz Zanlısını Polis Zor Kurtardı
Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiğini kişiyi lokantada yemek yerken gören baba silahına sarıldı. Yaralanan taciz zanlısını vatandaşlar linç etmek istedi.
Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyle karşılaşan baba, şüpheliyi silahla yaraladı. Vatandaşların şüpheliyi linç etme girişimi, polis ekiplerince güçlükle engellendi.
LOKANTADA GÖRDÜ
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki bir lokantanın önünden geçen Kadir I. (46), burada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı. Kadir I, kızını taciz etmemesini istediği Tamer Ç'yi kendisine hakaret etmesi üzerine silahla yaraladı.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Bu sırada olayı duyan vatandaşlar da iş yerine girip genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen Tamer Ç'yi linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibi sevk edildi.
İş yerinin etrafında toplanan yüzlerce vatandaş, polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.
Yaralanan Tamer Ç, 112 Acil Servis ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kadir I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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bravo hükümete yarışta hindistanı bile geçtik.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Ne büyükmüşsün be FB. Seçimin garibanı umutlandırdı :))Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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KEDİNİZİ DEVLETİN VE KANUNUN YERİNE KOYMAYIN T. C DEVLETİ HUKUK DEVLETİDİR. HERKES KANUNU UYGULAMAYA KALKSA MAHKEMELER NE YAPACAK. KANUNA VE DEVLETİN İŞİNİ KENDİNİZE İŞ EDİNMEYİN.Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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belkide yalan.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne büyükmüşşsün be FB, seçimin garibanı umutlandırmış: ))Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır